Apre a L’Aquila “Spazio CDP”, il punto informativo territoriale per imprese e PA

È stato siglato oggi l’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.

Grazie a questa intesa, apre un punto informativo presso la sede della Fondazione per aumentare la coesione con le imprese e le pubbliche amministrazioni locali.

L’accordo si inserisce nell’ambito della collaborazione tra ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali. Il coinvolgimento delle Fondazioni nelle iniziative che CDP porta avanti di concerto con le Regioni e le Provincie autonome, consente di aumentare l’efficacia degli interventi a sostegno della crescita del tessuto economico-sociale.

Nello “Spazio CDP” dell’Aquila sarà possibile incontrare i referenti CDP, prenotando l’appuntamento tramite la sezione contatti del sito cdp.it e del portale della Fondazione Carispaq [fondazionecarispaq.it]. L'obiettivo, infatti, è sostenere sempre più i soggetti sia pubblici sia privati facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio.

“Grazie all’accordo stipulato oggi tra Cassa Depositi e Prestiti e la Fondazione Carispaq – dichiara il Presidente Domenico Taglieri – si è inteso rafforzare la presenza della Cassa sul territorio abruzzese per lo sviluppo di progetti a favore del sistema delle imprese e degli enti locali. La Fondazione, in qualità anche di azionista di CDP, ha inteso in questo nodo favorire la conoscenza e la fruizione delle numerose opportunità messe in campo dalla Cassa per lo sviluppo economico; si è inteso creare, con l’apertura dello sportello CDP a L’Aquila, un canale diretto di dialogo e di confronto tra le imprese, gli enti locali e gli specialisti della stessa Cassa che, previo appuntamento, saranno presenti per fornire ogni sostegno”.