Vertenza Hi-Tech: convocato tavolo istituzionale in Regione Abruzzo

E' stato convocato per giovedì 25 novembre, alle ore 10:30, presso la sede dell’assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo a Pescara, il tavolo regionale per la vertenza occupazionale della società Hi-Tech Elettronica dell’Aquila che conta 42 addetti e opera nel campo dell’aerospazio.

L’azienda tre mesi fa ha dichiarato l’esubero di personale procedendo al licenziamento di 10 lavoratori, di cui 6 amministrativi e 4 tecnici specializzati.

Alla riunione del tavolo regionale l’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, ha provveduto ad invitare i rappresentanti sindacali dei lavoratori, “con i quali - specifica - voglio fare il punto sullo stato della vertenza”; ma il tavolo regionale, aggiunge Quaresimale, “è stato convocato anche per verificare se esistono margini per interventi specifici nel campo dell’aerospazio in modo da far crescere il settore in Abruzzo e tutelare i livelli occupazionali. Proprio per questo motivo ho chiesto al collega della Giunta regionale responsabile dello Sviluppo economico, Daniele D’Amario, di partecipare all’incontro”.

A chiedere espressamente un tavolo istituzionale erano stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e i rappresentanti sindacali dei lavoratori.