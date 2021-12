AGORA' 110%...e poi?: incontro del Pd all'Aquila

Si svolgerà all'Aquila, nella sala della CGIL, l'incontro del Partito Democratico dell'Aquila sul tema del 110% SUPERBONUS e delle previsioni attese nella redigenda legge di bilancio.

L'incontro è stato organizzando con lo scopo di ragionare sulle tutele e sulle garanzie richieste dalle categorie coinvolte, dalle cittadine e dai cittadini.

Se ne discuterà con Martina Nardi, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, competenza del Superbonus e della Commissione Ambiente della commissione attività produttive.

Saranno affrontate le principali preoccupazioni e saranno rappresentate le proposte ed i suggerimenti che verranno così affidati ai parlamentari abruzzesi in funzione degli emendamenti previsti per la legge di bilancio.

Saranno presenti inoltre: Stefania Pezzopane, Luciano D'Alfonso, Riccardo Zelinotti, segretario provinciale FILLEA CGIL, Stefano Chiappelli, segretario generale SUNIA CGIL, Pierluigi De Amicis, presidente dell'Ordine Ingegneri della provincia dell'Aquila, Edoardo Compagnone, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila, Antonio D'Intino, presidente ANCE Abruzzo, Gianni Anastasio, coordinatore dei Sindaci del Cratere, Francesco Marrelli, segretario provinciale CGIL, Francesco Piacente, segretario provinciale PD, Michele Fina, segretario regionale PD, Quirino Crosta, vice presidente regionale PD.

L'agorà si svolgerà in presenza presso la sede CGIL L'Aquila in via Saragat secondo le prescrizioni anticovid e da remoto attraverso il collegamento zoom https://us02web.zoom.us/j/81543242460?pwd=aE5IdmZybUQrYk4yb2NNZUJUNmN1dz09.