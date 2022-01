Bilancio Regione: 100mila euro l'anno per il Museo della Perdonanza

Conclusa la maratona di fine anno per l’approvazione in Consiglio regionale del Bilancio di previsione e della Legge di stabilità, il vice presidente vicario dell'assise, Roberto Santangelo, ha inteso rivendicare l'approvazione di un emendamento, a sua prima firma, che prevede lo stanziamento annuale di 100.000 euro a favore del Museo della Perdonanza Celestiniana, allestito in forma permanente nei locali messi a disposizione dal Comune dell'Aquila.

"Finanziare un’opera strategica qual è il Museo - oltre al risalto della vocazione storica e culturale del Capoluogo - sarà senz’altro una ricaduta economica importante sul territorio data dalle centinaia di turisti che ogni anno visiteranno l’esposizione dei costumi storici e potranno rivivere i momenti salienti della Perdonanza attraverso proiezioni di video e immagini", le parole di Santangelo.

"Sono particolarmente soddisfatto di aver portato a casa un risultato che premia l’impegno profuso a favore della città; fa parte del mio mandato politico puntare a risultati che rispondono a esigenze del territorio".