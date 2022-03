Fondo complementare al Pnrr, Pezzopane e Lolli presentano i bandi elaborati dalla Struttura di missione per imprese e privati

Un momento di approfondimento e confronto, necessario, sui bandi elaborati dalla Struttura di missione a valere sul fondo complementare al Pnrr destinato ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016/2017.

Ad organizzarlo la deputata Stefania Pezzopane, candidata sindaca del centrosinistra alle elezioni amministrative di primavera, e Giovanni Lolli, già vice presidente di Regione Abruzzo.

All'incontro ha partecipato Romano Benini, responsabile segreteria tecnica PNRR sisma.

Si è trattato del terzo incontro sul Pnrr voluto dai dem per convidere un percorso con gli attori sociali e le imprese e per mobilitare energie necessarie alla fase nuova che il cratere sta attraversando. "Per costruire il futuro dobbiamo coltivare il presente, mettere insieme le persone, le idee, i soggetti sociali", ha sottolineato Pezzopane. "Come si può pensare di utilizzare le risorse, e nello specifico quelle del Pnrr, nel segreto delle stanze, con una contrattazione ad personam, senza una strategia e col respiro corto?", si è domandata la deputata dem.

Si pensi che sulla misura B, rivolta ai soggetti privati, ci sono 560 milioni euro. "L’Aquila deve respirare a pieni polmoni, solo così possiamo pensare di attivare energie nuove e positive. I sistemi stretti, autarchici, oligarchici non aiutano lo sviluppo che ha invece bisogno di dinamiche coinvolgenti. Il coinvolgimento è stato sempre un mio punto di forza e voglio praticarlo ancora di più in questa fase in cui la pandemia ci ha costretti dietro lo schermo di un computer, riducendo il confronto e la condivisione. Siamo qui per programmare il futuro, per rispondere ad una emergenza presente, per dare opportunità a imprese, ad associazioni culturali e sportive, ai giovani ed alle donne ancora troppo emarginati dal mercato del lavoro".

Il secondo governo Conte ha approvato il provvedimento da 1 miliardo e 780 milioni per i crateri a gennaio 2021. "Per me è stata una enorme soddisfazione, un sogno che si è realizzato, una battaglia vinta. Poi è arrivata la conferma nel Fondo complementare al Pnrr con il governo Draghi", ha ricostruito Pezzopane. "L’istituzione della Cabina di regia con a capo Giovanni Legnini, gli uffici speciali che diventano stazioni appaltanti, le norme di semplificazione, l'ultimo mio emendamento approvato nel milleproroghe che assegna ulteriori 5 milioni per l’assistenza tecnica e le figure di alto profilo: è un disegno, una strategia, che non si può svilire in una contrattazione pre elettorale. Noi abbiamo tenuto in questi mesi un profilo elevato, programmando e proponendo strategie, dando parole a forze sociali, imprese, sindaci e categorie. Lo facciamo anche oggi perché i soldi ottenuti da una mia battaglia servano a risolvere i problemi che abbiamo, non a soddisfare i capricci di un sindaco o di qualche assessore esibizionista".

La misura B è "tanto importante - ha ribadito Pezzopane - ne vogliamo fare un campo aperto di mobilitazione di energie. Siamo a vostra disposizione", le parole rivolte alla platea che ha affollato l'auditorium dell'Ance. "Ringrazio Romano Benini per il prezioso lavoro che sta svolgendo e sono certa che ascolterà le vostre proposte ed osservazioni per fare in modo che i bandi sulla misura B e sulle sub misure calzino con le esigenze del nostro territorio. Vogliamo rimettere al centro L’Aquila ed i territori colpiti, dare una funzione nuova al capoluogo di regione. Le risorse a questo vanno destinate".

"Il fondo complementare è un insieme di interventi che portano la ricostruzione a collegarsi alla rigenerazione urbana, agli investimenti sul digitale, sulle strade, sulle comunità energetiche, che ci auguriamo possano partire entro giugno", ha specificato Benini; "c'è poi il pacchetto di risorse destinato a stimolare gli investimenti delle imprese, a far rientrare gli imprenditori che, per le vicissitudini del terremoto, hanno trasferito l'attività altrove. Entro giugno dovremo presentare un pacchetto di 12 misure: stiamo organizzando, con la Regione e i comuni, un intervento di sportello per l'affiancamento, la consulenza e l'assistenza che speriamo possa essere operativo a maggio".