Bandi e fondi UE, cooperativa Realize lancia call a imprese e terzo settore

Una call rivolta a imprese e associazioni, in particolare del terzo settore, viene lanciata dalla neonata cooperativa Realize che, ponendo le sue basi in una solida partnership interistituzionale, vuole favorire l'accesso a bandi e finanziamenti agevolati, comunitari ma non solo.

“Esortiamo tutte quelle realtà in grado di rappresentare un valore aggiunto per il nostro progetto a contattarci con l’obiettivo di innescare un effetto moltiplicatore della nostra azione”, affermano i quattro soci di Realize. “Avremmo il piacere di ricevere proposte di collaborazione da parte di tutti gli enti del privato sociale attivi. Abbiamo a disposizione un finanziamento di circa 90 mila euro per i primi 18 mesi, tutti da investire sul territorio: aiutateci a realizzare qualcosa di ancora più grande!”: questo è l’appello che la cooperativa lancia al territorio.

Fondata all’Aquila da quattro under 30, tutti altamente specializzati e che, con la fruttuosa partecipazione al bando ministeriale “Fermenti”, hanno già dato dimostrazione di saper redigere un progetto rivelatosi di successo tanto da essersi aggiudicato un cospicuo finanziamento, Realize nasce con l’obiettivo di orientare e assistere i giovani affinché riescano a cogliere le innumerevoli opportunità offerte dai fondi comunitari, ai quali spesso non si riesce ad accedere agevolmente per la complessità dei bandi o, addirittura, perché proprio non se ne conosce l’esistenza.

“Orientare e sostenere le idee” è un progetto ambizioso che è arrivato tra le prime 15 posizioni del bando ministeriale “Fermenti” riuscendo a ottenere un finanziamento nell’ambito di un piano che ha messo a disposizione 16 milioni di euro per trasformare idee in progetti di impatto sociale. L’idea nasce da una rilevazione che pone l’Abruzzo, e la provincia dell’Aquila in particolare, tra i minori utilizzatori delle risorse economiche messe a disposizione dall’Unione Europea mentre contestualmente mostra una crescita dei tassi di disoccupazione giovanile – tra i più alti d’Italia – e di spopolamento.

La cooperativa si pone così l’obiettivo di contribuire al rilancio del tessuto socio-economico locale, contribuendo a sviluppare la cultura e l’utilizzo di fondi strutturali europei, attraverso l’attivazione di attività gratuite finalizzate alla crescita dei livelli occupazionali, con particolare attenzione alle categorie sociali più fragili. Il progetto ha trovato da subito il supporto di diversi enti locali, come il Comune dell’Aquila, la Provincia dell’Aquila, l’Università degli studi del capoluogo abruzzese, il Convitto nazionale “Domenico Cotugno” e l’Istituto Istruzione superiore “Andrea Bafile–Fulvio Muzi”, tutti sottoscrittori di un partenariato. Grazie a questa rete inter-istituzionale la cooperativa, partendo da un progetto di durata complessiva di 18 mesi, mira a diventare un punto di riferimento stabile nel territorio.

Ci si può mettere in contatto con Realize attraverso il 340-3796245 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.