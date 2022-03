PNRR: valorizzazione dell’area antistante la Porta Santa di Collemaggio e riqualificazione immobili comunali al Parco del Sole. Approvati i progetti di fattibilità tecnico economica

Valorizzare l’area di accesso alla Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e ripristinare gli immobili comunali localizzati all’interno del Parco del Sole, attualmente lesionati e inutilizzabili, la cosiddetta casetta degli alpini e la struttura posizionata nei pressi dell’Amphisculpture.

Con queste finalità sono stati approvati dalla giunta comunale, due progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati dal Fondo complementare per le aree colpite dal sisma del Pnrr.

“1 milione di euro sarà destinato alla riconfigurazione della zona antistante la Porta Santa, che sarà sistemata, ripulita e resa fruibile attraverso la realizzazione di piccole gradinate e sedute. Un progetto inserito nel programma di rigenerazione urbana del Fondo complementare per impreziosire la culla del primo Giubileo della storia, la Perdonanza Celestiniana, cui tutti auspichiamo la partecipazione di Papa Francesco il prossimo 28 agosto” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele.

“Un’altra significativa operazione, dal costo complessivo di 600mila euro, riguarderà la riparazione dell’immobile diruto situato ai piedi del teatro, attualmente inutilizzabile perché danneggiato e circondato da transenne, dove verranno realizzati servizi igienici e camerini a servizio degli artisti che si esibiranno nell’Amphisulpture. Contestualmente procederemo con l’abbattimento e la ricostruzione della vecchia sede degli alpini Ana, dotata di nuovi bagni e spazio polivalente a servizio dei tanti cittadini e famiglie che quotidianamente frequentano l’area” aggiungono il primo cittadino e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna.

“La Basilica di Collemaggio e il vicino polmone verde rappresentano due luoghi simbolo e identitari per la nostra comunità che in questo modo saranno ulteriormente impreziositi e resi ancor più attrattivi per aquilani e turisti” concludono sindaco, vice sindaco e assessore.