Psr Abruzzo: 2,1 milioni per sviluppo aree rurali. Imprudente: "Misura sostiene creazione e miglioramento dei servizi"

Un avviso pubblico relativo all’intervento 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, previsto nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito della Regione Abruzzo in seguito alla determinazione del Dipartimento Agricoltura.

La dotazione finanziaria è di 2,1 milioni di euro, la scadenza dei termini è fissata per il prossimo 30 settembre e la domanda va presentata a partire dalla data di effettiva apertura sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica, data che sarà resa nota mediante Avviso pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

I destinatari dell’Avviso sono gli Enti pubblici (singoli o associati), le Fondazioni che non svolgano attività economiche, cooperative sociali ed associazioni senza fini di lucro.

Il Bando è applicabile su tutto il territorio della Regione Abruzzo, nelle aree C “Aree rurali intermedie” e D “Aree rurali con problemi di sviluppo” come individuate nella “Zonizzazione 2020” del PSR 2014-2022. La Sottomisura 7.4 è finalizzata al “Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura”.

"Il sostegno e lo sviluppo delle aree rurali, una realtà nel nostro Abruzzo, con il miglioramento e il potenziamento dei servizi per la popolazione anche nell’ambito ricreativo, culturale e anche turistico, è destinato a rafforzare e supportare la qualità della vita e l’attrattività del comparto agricolo e quindi dei suoi addetti e delle aziende - spiega il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente - questa misura quindi assume una rilevanza ancora più importante se si considera il territorio abruzzese e la incidenza dell’agricoltura a livello sociale ed economico”.

Nello specifico prevede interventi finalizzati alla realizzazione di:

centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali;

strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;

strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti); strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.

L’intervento 7.4.1 del PSR 2014-2022 contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi al Focus Area 6B, “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, e risponde, in particolare, ai seguenti fabbisogni: “Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica integrata”; “Incrementare la qualità della vita nelle aree rurali, l’attrattività dei territori rurali e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici”.