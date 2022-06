La finanza a supporto delle imprese. Incontro di Confindustria L'Aquila e Banca Generali sulle opportunità del Pnrr

Le nuove opportunità d'investimento legate al Pnrr e gli strumenti agevolativi esistenti a favore delle imprese sono stati gli argomenti al centro dell'incontro “La finanza a supporto delle imprese. Dall'attuale contesto macroeconomico agli strumenti di finanza agevolata”, che si è svolto all'Aquila, alla Dimora del Baco.

L'incontro, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno e Banca Generali, ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza del sistema imprenditoriale della provincia dell'Aquila.

“L'incontro tra le aziende del territorio e i rappresentanti del sistema di servizi alle imprese offerti dall'intera struttura di Banca Generali, che ha al suo interno una serie di servizi di finanza agevolata”, ha spiegato Guido Arista, presidente Comitato Comitato Piccola Confindustria di Confindustria L'Aquila, “ha rappresentato un'occasione favorevole per analizzare gli scenari che si aprono con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) oltre ai tradizionali strumenti agevolativi e di finanziamento presenti. In tal senso, Confindustria sta promuovendo una serie di incontri con il mondo della finanza per illustrare alle imprese le opportunità d'investimento offerte dal Pnrr e cercare di fare rete tra le imprese. Il comparto economico e imprenditoriale vive un momento difficile a causa della pandemia, a cui ha fatto seguito la crisi Russia/Ucraina”, sottolinea Arista, “le aziende devono certamente mettere in campo delle progettualità ma l'auspicio è anche che il sistema burocratico amministrativo si evolva rapidamente e consenta alle aziende di operare con maggiore celerità per essere più competitive sul mercato nazionale e internazionale”.

“Sappiamo quanto sia importante per le imprese, in questo momento storico, cogliere le opportunità offerte dal PNRR e ricercare nuovi capitali di finanziamento per espandere il business, ed è per questo che abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea di organizzare insieme al Comitato Piccola Industria di Confindustria L’Aquila questo incontro dedicato agli associati”, afferma Leonardo De Gregoriis, District Manager di Banca Generali, “come Banca siamo da sempre vicini agli imprenditori con un’offerta di servizi di Corporate Advisory a 360 gradi in grado di accompagnare le aziende nei loro percorsi di sviluppo. La nostra architettura aperta, che si avvale della collaborazione di partner altamente specializzati e leader nei settori di riferimento, è parte della nostra filosofia aziendale”, ribadisce De Gregoriis, “solo mettendo insieme le migliori competenze si può offrire alle imprese una consulenza olistica e strategica di qualità, in grado di cogliere le occasioni che il Pnrr offre e di valorizzare i progetti futuri delle Pmi”.