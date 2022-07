PNRR Cultura, Pezzopane: "Oltre 50 milioni all'Abruzzo"

"Sono stati pubblicati dal Ministero della Cultura i decreti di assegnazione di risorse per investimenti culturali. Parliamo di consistenti investimenti (molti dei quali ricadono sulla nostra Regione) che derivano dai fondi PNRR. Nel complesso l’Abruzzo riceve oltre 50 milioni".

A darne notizia è la deputata Stefania Pezzopane.

"I finanziamenti vanno a quei comuni, istituzioni ed enti che hanno fatto richiesta di contributi con i relativi progetti, Per il 'Piano nazionale borghi', ossia per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento, il Comune di Calascio (L’Aquila) ottiene 20 milioni di euro mentre altri due comuni, Isola del Gran Sasso e Canistro, si divideranno circa 3 milioni e 200 mila euro".

Per le ville e giardini storici di interesse culturale l’Abruzzo riceve, invece, circa 2 milioni e 240 mila euro per interventi su Villa Obletter.

Per il restauro delle chiese del patrimonio del fondo edifici di culto il decreto assegna all’Abruzzo oltre 10 milioni per i lavori su 11 chiese.

Elenco l'elenco:

Raiano, Chiesa Sant’Andrea Apostolo € 350.000

Città Santa’Angelo, Sant’Antonio da Padova 350.000 € e chiesa Santa Chiara € 350.000

Loreto Aprutino, Chiesa San Francesco 1.500.000

Manoppello, chiesa San Michele Volto Santo 300.000

Penne, Chiesa San Giovanni Battista 700.000

Spoltore, Chiesa San Panfilo 920.000

Tocco da Casauria, chiesa Sant’Antonio 1.500.000

Teramo, Chiesa delle Benedettine 834.822

Teramo, Chiesa Cappuccini € 1.135.882

Teramo, Chiesa Santa Maria delle Grazie € 3.107.971

Per l'adeguamento sismico di luoghi di culto, torri e campanili vengono assegnati all’Abruzzo oltre 5 milioni per 4 interventi:

Casalbordino, santuario Santa Maria dei miracoli 780.000

Ortona, Chiesa Ss Trinita 1.060.000

Bolognano, Chiesa San Francesco 2.965.000

Penne, Chiesa San Domenico 360.000

Per il miglioramento dell'efficienza energetica dei cinema il decreto assegna oltre 3 milioni a 8 cinema della Regione: Corfinio Multisala Igioland 116.259, Vasto Città del cinema 394.304 + 650.000, Castel di Sangro Cinema Teatro Italia 223.511, Teramo Smeraldo cinema 198.063, Avezzano Multiplex Astra 449.631, Rocca San Giovanni Ciakcity 456.000, Lanciano Ciakcity 364.554, L’Aquila Movieplex 407.480.

Per il miglioramento dell'efficienza energetica dei teatri, invece, il decreto assegna oltre 2 milioni € a 10 teatri : Pescara Auditorium Cerulli 208.000, Pescara Teatro Ennio Flaiano 216.000, Pescara Teatro Cordova 208.000, Palena Teatro Teatro Margadonna 79.398, Sulmona Teatro comunale 400.000, Cerchio teatro Calipari 200.000, Pescara Teatro D’Annunzio 308.000, Lanciano Teatro Mazzini 250.000, Tagliacozzo Teatro Italia 250.000, Vasto Teatro Rossetti 248.000.

"È una nuova occasione di crescita e sviluppo per la nostra Regione che dovrà essere accompagnata ad altre misure volte al sostegno delle attività performative, perché il patrimonio materiale non può affatto essere slegato da quello immateriale", ha concluso Pezzopane. "Ed in questa direzione stiamo lavorando per altre importanti iniziative".