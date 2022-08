ANCE L'Aquila, Agosto di lavoro per il Fondo Complementare del Pnrr

Secondo il Presidente di ANCE L’Aquila, Gianni Frattale, sarà un agosto molto caldo, in un comunicato stampa spiega il perche'

La proiezione non riguarda il meteo ma le attività che le imprese dovranno mettere in atto in vista della scadenza dei bandi del Fondo Complementare del PNRR. Entro il 15 settembre prossimo infatti bisogna farsi trovare pronti con idee e progettazioni avanzate per intercettare le risorse messe a disposizione.

“E’ il momento di dimostrare - secondo il Presidente dei costruttori edili - la capacità imprenditoriale del territorio che secondo me ha un buon livello di maturazione, affidabilità e creatività. Caratteristiche che possono fare, in presenza di adeguate risorse, la fortuna di un territorio. Confidiamo molto – continua Frattale - nell’intraprendenza e nella vivacità dei nostri associati, che hanno già saputo affrontare le ricostruzioni post sismiche con alta professionalità”.

E’ proprio agli associati che ANCE L’Aquila ha messo a disposizione, gratuitamente, uno sportello dedicato al Fondo complementare, e fondi europei in generale, che verrà attivato dopodomani mattina presso la sede di viale De Gasperi. Il 3 agosto, in un incontro con tutte le imprese iscritte, il sistema dei bandi già pubblicati, riguardanti la filiera dell’edilizia e non solo, sarà presentato nel suo funzionamento capillare, nei suoi metodi, obiettivi e schede operative, nel corso di un focus intensivo con alcuni esperti del settore, provenienti dal Consorzio Punto Europa. Quest’ultimo è uno dei più accreditati centri di informazione e progettazione sulle politiche comunitarie; si tratta di una società partecipata pubblico-privato che gestisce il Centro ufficiale di informazione della Commissione Europea denominato Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest.

“In un momento in cui i convegni teorici sull’argomento proliferano - spiega il Presidente degli imprenditori della provincia - ANCE L’Aquila fa una scelta diversa, operativa e concreta, dedicando una mattinata a casi reali portati dalle imprese in un a tu per tu con consulenti ricettivi e dinamici, per arrivare entro un mese a rispondere ai bandi pubblicati e da pubblicare. Il Governo ha fatto la sua parte – conclude Frattale - e ora chiede al settore produttivo di fare la propria. ANCE L’Aquila ha risposto immediatamente dopo la pubblicazione dei bandi, facendosi tramite, in una occasione immancabile di rilancio dell’economia, per dare la possibilità alle imprese iscritte di inventare un futuro possibile per le nostre aziende e per l’occupazione, guardando oltre la ricostruzione e oltre la meteora del super bonus”.