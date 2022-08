Tassa sui rifiuti: bollette pronte, in arrivo a settembre

In questa estate post-covid, ci siamo completamente dimenticati degli impegni che avremo nel mese di settembre. Il bilancio comunale approvato nello scorso mese di Aprile, come ben riportato nell'allegato editoriale di Nello Avellani (clicca qui), prevede che il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in tre rate a partire dal mese di settembre, poi ottobre e novembre. Il totale delle bollette che saranno emesse è di circa 14 milioni di euro a cui saranno aggiunti i recuperi che l'amministrazione effettua annualmente. Ricordiamo che, con il ravvedimento operoso, è possibile ottene sconti importanti sulla tassa eventualmente evasa. Certo che, gli aumenti dell'energia elettrica e del gas, hanno in parte ridotto le capacità di spesa degli italiani e quindi anche degli aquilani. Non sarà un autunno facile.