Edilizia sociale: al via la due giorni di eventi organizzata da Ater

Tutto pronto a L'Aquila per l'intensa due giorni organizzata dall'Ater della provincia dell'Aquila, dedicata al presente e futuro dell'edilizia sociale, alle nuove idee dell'abitare e ad un bilancio sulla ricostruzione e riqualificazione dell'imponente patrimonio di case popolari danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. Si inizia oggi alle ore 16 a Palazzo Silone, sede della giunta regionale, si terrà, ospitata e promossa dall'Ater e dal suo presidente, l'avvocato Isidoro Isidori, la giunta esecutiva di Federcasa nazionale, venerdì 11 novembre, la sala ipogea di palazzo dell'Emiciclo, sede del consiglio regionale, ospiterà, dalle 8.30 alle 14, l'importante convegno "La ricostruzione post-sisma nell'edilizia residenziale pubblica".

Federcasa associa 80 enti che, in tutta Italia costruiscono e gestiscono abitazioni sociali, per un patrimonio di oltre 850 mila alloggi, destinato ad una utenza con reddito basso o medio e alla giunta esecutiva parteciperanno, il presidente Riccardo Novacco, il direttore Patrizio Losi, il vicepresidente vicario David Lebro.

Il convegno nazionale ha come obiettivo quello di tracciare un bilancio e una retrospettiva del processo di ricostruzione del consistente patrimonio di edilizia residenziale, fortemente danneggiato dal terremoto del 6 aprile 2009, allargando e alzando lo sguardo sul futuro delle politiche abitative e della riqualificazione urbana in particolare delle periferie, in Abruzzo e in Italia.

Moderati dal giornalista Rai Nino Germano, prenderanno la parola autorevoli relatori: solo per citarne alcuni, Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Vincenzo Cerulli Irelli, professore ordinario di Diritto amministrativo, Salvatore Provenzano, direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra), Alfredo D’Ercole, direttore generale Ater L’Aquila, e ancora il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il vice presidente, Emanuele Imprudente, il sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, i senatori Guido Quintino Liris, Gabriella Di Girolamo, Michele Fina e Gianluca Cantalamessa, il deputato Alberto Bagnai.

Tra i relatori, per Federcasa anche Riccardo Novacco e il direttore Patrizio Losi con un intervento dal titolo "ll ruolo di Federcasa nello sviluppo dell'edilizia abitativa italiana"