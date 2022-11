FIOM: attuare nelle aziende aquilane i fringe Benefit come disposto dal Governo

La FIOM-CGIL della provincia dell’Aquila è intervenuta sui provvedimenti del Governo, in particolare sulle disposizioni contenute nel Decreto Aiuti bis, trasformato in legge 142/22, su cui il Decreto Aiuti quater del 10 novembre 2022 è ulteriormente intervenuto.

Nel decreto si dispone la possibilità per le aziende di poter riconoscere ai Lavoratori fino a 3000 euro di fringe benefit utilizzabili, oltre che per beni e servizi, anche per pagare le bollette, ma la FIOM ha rilevato che tali disposizioni sembrano essere state finora ignorate dalla stragrande maggioranza delle aziende del nostro territorio.

Il sindacato ha sottolineato come in una situazione geopolitica internazionale che ha portato ad un inasprimento dello stato di crisi economica generale, già minato dalla pandemia che si protrae ormai da quasi tre anni, con dati sull'inflazione che parlano di un indice che supera l'11% e le previsioni per i prossimi mesi non promettono nulla di positivo, i lavoratori devono essere supportati nel fronteggiare un carovita generale (bollette, carburante, carrello spesa) che non ha precedenti nella storia recente.

Per questo motivo per i sindacalisti chiedono che , inseguito alla diffusione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare 35/E pubblicata il 4 novembre scorso, nella quale vengono fornite tutte le istruzioni per elargire queste somme ai lavoratori, si metta in atto immediatamente un cambio di passo da parte dei datori di lavoro.

“Come FIOM rivendichiamo in primis aumenti salariali su tutti i fronti, ma siamo anche impegnati azienda per azienda a contrattare l'applicazione degli strumenti legislativi a disposizione. Invitiamo, inoltre, le aziende presenti sul territorio, a partire dai grandi gruppi e dalle grandi imprese, a stipulare convenzioni aziendali con le società di distribuzione di energia affinché i lavoratori ottengano condizioni di mercato di miglior favore. L'insieme di queste azioni può aiutare a preservare il potere salariale di tutti i metalmeccanici.” Queste le dichiarazioni del sindacato.