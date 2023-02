PNRR Scuola, all'Abruzzo 49 milioni di euro

Le istituzioni scolastiche della regione Abruzzo avranno a disposizione, per il momento, circa 49 milioni in merito all’unità di investimento per la Scuola 4.0 relativo al PNRR. Per intenderci si tratta di soldi messi a disposizione per cablare aule, formare docenti, portare la banda ultra larga a scuola, sostenere la digitalizzazione di segreterie e pagamenti legati alle attività scolastiche, innovare gli spazi didattici.

Una situazione favorevole che la proietta nella dimensione "Futura". Così, infatti si chiama la cornice in cui si sviluppa il PNRR Istruzione.

Ed è per questo che il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci ha promosso, nei giorni scorsi, una serie di conferenze di servizio per supportare, sostenere e guidare il mondo scolastico abruzzese in questa sfida.

Per farsene un’idea basta soffermare l’attenzione sugli aspetti più evidenti. Ad oggi, infatti, le scuole abruzzesi sono state destinatarie di fondi per 3 finalità:

Piano “Scuola 4.0” - Azione 1 - Next Generation Classrooms per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi e sono destinatarie tutte le istituzioni scolastiche statali, per un importo di circa 30 milioni Piano “Scuola 4.0” - Azione 2 - Next Generation Labs per realizzazione di laboratori per le professioni del futuro e sono destinatari gli Istituti Tecnici, gli istituti Professionali, i Licei per un importo di circa 10 milioni e mezzo di euro e la riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica per un importo di circa 9 milioni di euro.

“Si tratta di finanziamenti ingenti”, spiega il direttore Massimiliano Nardocci “che mai prima d’ora avevano visto come destinatarie le scuole di ogni ordine e grado".

Per questo, e in considerazione della complessità degli interventi, l’ufficio Scolastico regionale si è attivato per assicurare supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche della Regione, promuovendo conferenze di servizio provinciali, che si sono tenute nei giorni scorsi.

“È’ stato, inoltre, costituito un gruppo di supporto” conclude il Direttore scolastico regionale d’Abruzzo “che opera stabilmente sull’intero territorio regionale con il coordinamento funzionale dell’Unità di Missione del PNRR”.