Superbonus: Casartigiani Abruzzo chiede l'immediata proroga fino a giugno 2024

Torna ad accendersi il dibattito sul Superbonus, questa volta l'appello volto alla richiesta di una proroga per questa norma proviene da Casartigiani Abruzzo.

In una nota infatti Dario Buccella e Flaviano Montebello, Coordinatori regionali di Casartigiani Abruzzo, scrivono:

“Riteniamo la proroga del Superbonus 110% un atto dovuto e soprattutto necessario da parte del Governo Nazionale. Una decisione, peraltro, che deve essere assunta nell’immediato e non a ridosso della scadenza - visto che molti esponenti dell’esecutivo nazionale danno la proroga come cosa certa - ciò al fine di salvaguardare tutte le imprese coinvolte, già provate dai continui cambi normativi che hanno causato moltissimi danni”.

Buccella e Montebello richiedono infatti chiarezza al Governo, auspicando delucidazioni in merito al sopraggiungere di una proroga o meno, e in caso di parere positivo richiedono che tale proroga venga deliberata al più presto. In particolare la richiesta è di un prolungamento della misura almeno fino a giugno 2024, per non creare ulteriori cortocircuiti nella filiera e, soprattutto, per consentire agli operatori del settore di lavorare senza incertezze e con dignità.

"I nostri associati - concludono - hanno già sofferto e subito abbastanza le continue modifiche normative, che hanno creato dubbi interpretativi e numerosi problemi; senza considerare, poi, i danni causati a tutti i cittadini che hanno, in passato, fatto affidamento su questa misura e si ritrovano ora con le proprie case in pieno cantiere e, in aggiunta, con la paura che i lavori non vengano portati a termine”.