Intervista al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: "Dobbiamo evitare che si allarghino le disuguaglianze sociali e territoriali"

Un Piano operativo per la rinascita dell’Abruzzo: è stato introdotto ieri nel corso di un evento organizzato in diretta Facebook dal Partito Democratico abruzzese.

Sono intervenuti il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il responsabile nazionale Economia del Pd Emanuele Felice, rappresentanti regionali delle imprese, delle forze sociali ed economiche. Il piano verrà integrato alla luce della discussione e presentato nel dettaglio nei prossimi giorni. Verrà consegnato al governo e al partito nazionale.

Il documento contiene un programma di misure per affrontare l’emergenza dal punto di vista sanitario, economico e sociale, e impostare la fase di ripartenza. Il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina l'ha definito uno strumento “concreto e avanzato, che testimonia la nostra volontà di collaborare in una fase delicata. E’ il momento di mettere in campo le proposte e le idee migliori per aiutare l’Abruzzo, i suoi settori più vitali, le fasce più vulnerabili della popolazione. Ci auguriamo che il governo regionale raccolga questa opportunità”.

Tra le proposte del Piano - ferma restando la necessità ritenuta “essenziale” di concertare gli interventi con le parti sociali - la rimodulazione dei fondi strutturali e comunitari, che possono sommarsi alle risorse che l’Unione europea mette a disposizione per le spese sanitarie. Sul fronte sanitario si propone, invece, la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e l’intensificazione dello screening per il personale sanitario, l’obbligo di indossare le mascherine e la distribuzione capillare di DPI per la popolazione, il potenziamento della capacità di screening diagnostico e il rafforzamento della rete territoriale sanitaria.

Tra le misure di sostegno in ambito sociale figurano, invece, contributi - che gestirebbero i Comuni - sull’affitto, sulle utenze, per le rate del mutuo sulla prima casa, per dotare tutti gli studenti non abbienti delle strumentazioni informatiche per la formazione a distanza, per caregiver familiari e per l’assistenza domiciliare, per le strutture accreditate o autorizzate inserite nel percorso dell’educazione della prima infanzia 0 - 6 anni, per i centri antiviolenza.

Per quanto riguarda le imprese e il lavoro si propone, tra le altre cose, l’integrazione degli strumenti di accesso al credito previsti dalle misure nazionali, la riattivazione del microcredito regionale e la costruzione di una riserva finanziaria regionale per co-finanziare gli investimenti (accordi di innovazione, contratti di sviluppo).

In occasione della presentazione del Piano, newstown ha avuto modo di intervistare il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.

Ministro, in questi giorni si è parlato della possibilità che si arrivi ad una diversa ripartizione dei fondi di sviluppo e coesione destinati al mezzogiorno oltre alla sospensione del 34% degli investimenti al Sud. Dai parlamentari meridionali è arrivato un grido d’allarme, affinché non si pregiudichi il riequilibrio territoriale tra aree del paese. E’ una ipotesi effettivamente in campo?

Non è una possibilità e ho già pubblicamente preso le distanze. Voglio anche chiarire che il documento che paventa questa possibilità è una bozza del Dipartimento programmazione e coordinamento politica economica, guidato dal sottosegretario Turco, mai discussa in sede politica, con un’impostazione vecchia che contrappone crescita e riequilibrio. Mi fa piacere che lo stesso Turco si sia dichiarato contrario. I cittadini del Mezzogiorno hanno il diritto a essere trattati come tutti gli altri italiani e ricevere investimenti in proporzione agli abitanti e non, come accaduto finora, come cittadini di seconda categoria. Il grido d’allarme dei parlamentari meridionali è la mia battaglia, il 34% non si tocca.

Sebbene le regioni del meridione italiano abbiano sofferto meno la diffusione del contagio, potrebbero scontare drammaticamente la crisi economica determinata dalla pandemia: il rischio è che si allarghi ancora la forbice tra Nord e Sud. Da dove si può ripartire?

Si dice sempre che le tragedie uniscono, ma in realtà fanno emergere e mettono in risalto le fragilità e rischiano di allargare le disuguaglianze sociali e territoriali. Le due cose nel nostro Paese vanno spesso insieme. La preoccupazione di queste ore e di questi giorni è come evitiamo che si allarghino le disuguaglianze, lo abbiamo fatto anche nei provvedimenti che abbiamo assunto nelle settimane scorse. Nel “Cura Italia” per esempio abbiamo previsto risorse per consentire ai bambini e alle bambine che non hanno disponibilità familiari di device elettronici per la didattica a distanza di avercelo. La riprogrammazione dei fondi europei sull'emergenza che stiamo facendo va nella direzione di rafforzare gli interventi sanitari, le spese sanitarie, tutte quelle misure che possono colmare per esempio il digital divide che in questo momento è un fattore potentissimo di disuguaglianza sociale e territoriale.

Il Piano per il Sud, presentato giusto pochi giorni prima l’inizio della pandemia, è uno strumento che considera ancora valido?

Il Piano è stato presentato giusto una settimana prima che scoppiasse la fase più acuta dell’emergenza, ma io credo che seppur elaborato in tutt’altro contesto, la consapevolezza di dover rispondere a quel decennale processo di disinvestimento, di affrontare le fragilità strutturali di quell’area e le innovazioni di metodo e alcune scelte di merito che sono state compiute in quel Piano, lo rendono ancora un valido strumento che può guidare la fase di ripartenza. Infatti, una volta garantita la liquidità alle imprese e alle famiglie per tenere vivo sia il tessuto produttivo che quello sociale, l’azione coordinata di rilancio degli investimenti pubblici e privati che era prevista dal piano, diventa ancora più urgente.

Inutile nascondere che in alcune zone del meridione una parte dell’economia è sommersa, con ciò che ne consegue in questo particolare momento. C’è il timore che la crisi possa determinare tensioni sociali? E’ plausibile immaginare interventi differenziati per affrontare le criticità specifiche dei diversi territori?

Storicamente sappiamo che nelle crisi le mafie hanno sempre utilizzato i vuoti lasciati dalla politica e dalle istituzioni nella risposta a quelle crisi, per espandere il loro potere in primo luogo sul versante delle attività produttive offrendo alle imprese quella liquidità che magari scarseggiava nelle situazioni di crisi, ma anche nella riconquista di un consenso sociale che negli ultimi anni si era incrinato, offrendo per esempio aiuti alle popolazioni. Per questo credo che le istituzioni in questa crisi non si devono e non si sono fatte trovare impreparate, non solo sul versante del controllo, della repressione, della presenza delle forze dell'ordine che è costante e che per primi ci hanno avvertito su questo rischio e pericolo, ma perché l’Italia ha un armamentario anti mafia molto all’avanguardia, il più potente tra i paesi europei e nel mondo. Nei giorni in cui le mafie avevano iniziato a fare propaganda con la distribuzione di aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà in alcune realtà, non è mancata la risposta dello Stato con i buoni alimentari. E’ importante comunque non abbassare la guardia perché questa crisi non finisce in un giorno ci sarà un periodo di transizione molto lungo rispetto al quale dobbiamo cogliere e anticipare quella capacità di adattamento che le mafie hanno sempre dimostrato benissimo.

L’estensione del reddito di cittadinanza è una ipotesi su cui si sta lavorando?

Credo che si debba creare lavoro buono con gli investimenti, ma in attesa che questo avvenga, la società va accompagnata. Nell’emergenza quindi, servono misure universali e immediate di sostegno al reddito. Nel prossimo decreto di aprile abbiamo l’obiettivo di immettere nelle tasche degli italiani liquidità immediata e potenziare le misure di sussistenza per fare fronte ad una situazione di indigenza di numerose famiglie italiane.

Lei ha sottolineato come il ‘liberi tutti’, ora, potrebbe avere conseguenze gravi: come andrebbe affrontata secondo lei la così detta ‘fase 2’?

Prima di tutto evitando di creare una contrapposizione tra riapertura delle imprese e diritto alla Salute di lavoratori e imprenditori. Dobbiamo coniugare entrambe le cose. Entriamo in giornate che da questo punto di vista sono cruciali. Come Governo abbiamo chiesto a una task force, composta da personalità di altissimo livello e anche con sensibilità e orientamenti politici e culturali molto diversi, di aiutarci a definire dei criteri di riapertura. Così sta facendo anche il comitato tecnico scientifico. Facciamo questo con il continuo confronto con le parti sociale. Raccogliendo tutti questi parere il Governo assumerà le sue decisioni e lo farà nel confronto con le Regioni e gli Enti locali. In questo modo possiamo assumere delle decisioni che devono vincolare tutto il territorio nazionale. Ricordiamoci che la fase 2 non riguarda soltanto la riapertura delle imprese, ma riguarda anche come rafforziamo il nostro sistema sanitario per impedire di trovarci impreparati a una eventuale nuova ondata dell’epidemia.

E’ d’accordo con la proposta di regolarizzare 600mila cittadini immigrati, anche per consentire che abbiano accesso ai lavori in agricoltura?

Certamente! Sono fra i promotori di questa discussione che abbiamo affrontato in Consiglio dei ministri e spero proprio che nel decreto di aprile saranno maturi i tempi per fornire questa regolarizzazione. Stiamo guardando ai lavoratori che lavorano nelle campagne, ma immagino anche che sarà necessario affrontare un percorso analogo di regolarizzazione per badanti. Mi piacerebbe molto che non ci dimenticassimo, all'uscita da questa crisi, di coloro come i lavoratori agricoli che hanno consentito che il cibo arrivasse sulle nostre tavole e di coloro che si sono presi cura dei nostri anziani nelle case. Nel tempo del distanziamento sociale questo risponde non solo un'esigenza di giustizia, ma anche a un'esigenza economica non più rinviabile. Sono persone queste che lavorano in queste ore, che hanno lavorato in questi giorni, nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, a cui è doveroso riconoscere i propri diritti. Chi lavora ha il diritto di vedersi riconosciute le tutele, le garanzie oltre che un salario dignitoso per la prestazione che svolge. Non perdiamo altro tempo.