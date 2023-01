Claudia Conte presenta a L’Aquila "La legge del cuore, storie di assassini vigliacchi ed eroi"

Claudia Conte presenta a L’Aquila La legge del cuore. “Matteo Messina Denaro: La cattura dell’ultimo stragista del 92 un grande colpo inferto alla mafia”

Claudia Conte, scrittrice e imprenditrice culturale, continua il tour di presentazioni del suo ultimo libro “La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi” edito da Armando Curcio Editore con un evento speciale a L’Aquila. L’appuntamento è per sabato 28 gennaio presso la Galleria 99 – Piazzale Trony, Libreria Maccarrone.

La Conte dialogherà con il giornalista Stefano Carnicelli. Tra i relatori la Senatrice Stefania Pezzopane e il commissario capo della Direzione Anticrimine della Questura dell’Aquila Pieremidio Bianchi. A curare le letture Barbara Bologna con interventi musicali a cura di Fabio Iuliano. “Sono lieta di presentare il mio ultimo lavoro letterario, che vuole essere un omaggio alle vittime della mafia, all’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina e della cattura di Matteo Messina Denaro. Magistratura e Forze dell’ordine hanno inferto un altro colpo durissimo alla criminalità organizzata con l’arresto dell’ultimo stragista responsabile degli attentati del 1992.

Sono convinta che la cultura possa dare il suo contributo a sostegno delle istituzioni per combattere la mafia e diffondere la cultura della legalità”. SINOSSI Una storia di forza interiore e di riscatto, di giustizia e di libertà ambientata negli anni '70. Una storia di corrotti, di prepotenti e di assassini, che però dovranno vedersela con avversari speciali: due supereroi! In realtà solo uomini che hanno una missione da compiere: dedicare la propria vita al bene degli altri.

Domenico, nato e cresciuto in una piccola cittadina della Campania, che diventa magistrato grazie alla sua forza di volontà; e Vito, vissuto in Sicilia, dove per sopravvivere è necessario stare dalla parte del più forte. Anche se i protagonisti incarnano leggi diverse, le loro vite corrono sugli stessi binari: tra cosche mafiose, illeciti e conflitti di coscienza.

Non mancano coraggiose storie d'amore e un finale intenso e commovente. “La riscoperta degli ideali è l’unico rimedio al male di vivere.” (Claudia Conte, La legge del cuore) NOTE SULL’AUTORE Claudia Conte, scrittrice e imprenditrice culturale, inizia la sua carriera come attrice. Promuove e cura numerose iniziative in ambito sociale e coerenti con gli obiettivi ONU 2030 (sviluppo sostenibile). Da sempre sviluppa il suo grande amore per la scrittura. Ha pubblicato la silloge “Frammenti rubati al destino”, il romanzo “Soffi vitali.

Quando il cuore ricomincia a battere” e il saggio-romanzo “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male” (Armando Curcio Editore 2017). È stata l’autrice più giovane a essere presente al Salone del Libro di Torino con una sua opera. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar dei Giovani in Campidoglio e il premio Eccellenze italiane in Senato. Sito dell’autrice www.claudiaconte.com