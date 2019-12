Tribunali d'Abruzzo: "Emendamento per proroga fino al 2022"

"Leggo da più parti che, a parte noi del M5S, altri politici abruzzesi si stanno interessando alla risoluzione del problema della non chiusura dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto. Questo è un bene, c'è bisogno del contributo di tutti, soprattutto se concreto. Come ho sottolineato, insieme alla deputata Grippa, durante l'incontro di sabato scorso a Vasto, per i 4 tribunali abbiamo già ottenuto il risultato non scontato della proroga della chiusura fino al 2021, frutto del dialogo con il sottosegretario Ferraresi ed il Ministro della Giustizia Bonafede. E ricordo che, grazie a questa interlocuzione costante, per il Tribunale di Vasto è stata anche sbloccata l'assunzione di 7 nuovi impiegati".

Parole del sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, il pentastellato Gianluca Castaldi, che interviene sull'emendamento che si sta inserendo nel prossimo Decreto Milleproproghe riguardante la proporoga, fino al 2022, per i Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto.

"Ho la consapevolezza - sottolinea Castaldi . che il problema non è ancora risolto. Ho chiesto, infatti, un ulteriore anno di proroga fino al 2022 e ho ricevuto rassicurazioni dal Ministro Bonafede che si è impegnato a definirlo con un emendamento al prossimo decreto Milleproroghe. Questo tempo aggiuntivo sarà utile per una ricognizione della geografia giudiziaria in tutte le regioni, al termine della quale ci si renderà forse conto definitivamente che fare le riforme con l'accetta - come si è fatto con la "riforma" della geografia giudiziaria - producono più disservizi ed ingiustizie che risparmi ed efficienza".

"Sono disponibile a tutti gli incontri, meno che a quelli che si fanno con foto sui giornali per accaparrarsi un po' di temporanea ed effimera visibilità mediatica: cerchiamo insieme soluzioni fattibili, definitive e strutturali, nell'interesse delle persone e del territorio. Lavoriamo insieme e in silenzio, come da me proposto in passato, sull'accorpamento funzionale - fusione se si vuole - fra i tribunali di Vasto e Lanciano", conclude Castaldi.

Pezzopane (Pd): "Lavoriamo ad una soluzione definitiva"

"Mancano pochi giorni all'approvazione da parte del governo del cosiddetto Decreto Milleproroghe, e all'interno si sta inserendo la proroga fino al 2022 per i Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Una buona notizia per i nostri territori, molto attesa e per la quale questa maggioranza ed il governo, sono impegnati da tempo".

Così, in una nota, la deputata Pd Stefania Pezzopane.

"Il mio impegno - prosegue la deputata dem - assieme ai colleghi parlamentari del territorio e con il sottosegretario Castaldi sarà per definire il percorso per una soluzione di riforma definitiva della geografia giudiziaria, che salvaguardi i presidi di giustizia sui territori. Intanto con la proroga al 2022, un intero triennio, i Tribunali potranno programmare la loro attività per il meglio", conclude Pezzopane.