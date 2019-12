Consiglio regionale: salta la commissione, bilancio va direttamente in aula

La legge di stabilità e il bilancio di previsione della Regione Abruzzo non saranno approvati dalla commissione Bilancio. I documenti contabili andranno direttamente al vaglio del Consiglio regionale il prossimo 27 dicembre.

Ieri, 20 dicembre, dopo una giornata di scontri tra la maggioranza e le opposizioni di centrosinistra e del M5S, i lavori sono stati sospesi e, alla ripresa alle 20:30, è stato impossibile arrivare alla votazione alla luce della presentazione da parte delle minoranze di oltre 5mila emendamenti (la stragrande maggioranza depositata dai Cinque Stelle).

"La maggioranza getta la spugna e la maschera sul Bilancio e rinuncia al parere sulla copertura di disegni di legge non ancora presentati, sapendo che la procedura è viziata" affermano i consiglieri di centrosinistra (coalizione Legnini).



"Dopo una discussione durata cinque giorni in Commissione Bilancio su un vizio di procedura che riguarda la delibera contenente il documento e che per noi è anche sostanziale, la maggioranza si è arresa e ha levato bandiera bianca, rinunciando ad esprimere un parere sulla questione".

"Il centrodestra dimostra così di essere sempre più nel caos – riprendono a commento della chiusura della Commissione Bilancio - e il caso che ha forzato i lavori a della commissione, da cui è emersa e con estrema chiarezza l'impossibilità di finanziare disegni di legge non ancora presentati, come pretendeva la Lega al punto da inserire in delibera una pagina vergata a mano che l'autorizzasse, si presenterà in aula in tutta la sua virulenza in sede di discussione di Bilancio, senza alcun avallo. Un metodo di governare arrogante e presuntuoso che di certo non giova alla nostra regione e che non sarà in grado di garantire un bilancio positivo, con risorse e provvedimenti utili alla comunità".

"I capricci della Lega diventeranno un vizio non solo di forma e procedura, ma anche di merito. Noi continueremo a fare emergere tutte le incongruenze di questa maggioranza spaccata, litigiosa e incapace di amministrare la cosa pubblica. Il fatto accaduto stasera ne è l'ennesima conferma".