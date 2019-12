Pd Abruzzo: il programma del 2020 e le date dei Congressi

Si terranno in una data compresa tra il 14 febbraio e il 1° marzo 2020 i Congressi del Pd delle province di Teramo e di Pescara e del circolo di Sulmona.

L'Assemblea del Pd Abruzzo, riunitasi ieri a Teramo, ha approvato il regolamento quadro regionale.

Nelle province di Teramo e di Pescara e a Sulmona, dove il partito è commissariato, i Congressi serviranno ad eleggere il segretario e a rinnovare gli organi. Le assemblee provinciali che proclameranno il segretario provinciale si terranno entro il 15 marzo.A Sulmona il Congresso si terrà entro la fine di gennaio.

Oltre ad approvare il regolamento quadro per i Congressi, l'Assemblea del Pd Abruzzo dal titolo "Ricuciamo le idee" ha tracciato il bilancio politico dei circa cinque mesi dall'insediamento del nuovo segretario e della nuova Assemblea e le direttrici dell'attività politica del 2020. "La strada è tracciata, dobbiamo percorrerla con ancora più convinzione ed energia – dichiara il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina – proseguiremo nella ricostruzione della comunità e nella riorganizzazione del partito sul territorio, e nell'organizzazione di dialogo ed iniziative con esponenti del governo, della maggioranza e del partito nazionale, perché il confronto e la considerazione per le necessità della nostra regione si rafforzi sempre di più. Abbiamo interpretato così, con molto lavoro ed una comunità unita e leale, l'imperativo che ci siamo dati di 'cambiare tutto'. Insisteremo ancor di più sul rinnovamento e il radicamento, la difesa dei valori costituzionali, la costruzione di un'alternativa ad una Regione del tutto inadeguata, l'alleanza con coloro che condividono la difficile sfida del governo nazionale, l'ascolto dei corpi intermedi e dei movimenti civici che tornano a riempire le nostre piazze, l'accoglienza dei tantissimi che non si riconoscono nell'estremismo delle destre italiane".