Abruzzo, il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge sull'edilizia popolare: "viola principi di uguaglianza e non discriminazione"

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge n. 34 di Regione Abruzzo del 31 ottobre 2019 che modifica le norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica "in quanto varie norme violano i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e non discriminazione di cui all’ articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di 'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali' e di 'ordine pubblico e sicurezza' di cui all’articolo 117 della Costituzione".

Uno brutto schiaffo alla Giunta regionale di centrodestra, se vero che la legge è stato uno dei primi provvedimenti rivendicati politicamente da Fratelli d'Italia, il partito del governatore Marco Marsilio e dell'assessore al ramo Guido Quintino Liris - si pensi che la leader Giorgia Meloni aveva dedicato alla norma abruzzese un lungo post su facebook - salutato con soddisfazione anche dalla Lega di Matteo Salvini.

In particolare, il Governo ha deciso di impugnare l’articolo 2 "dal momento che si prevede che, per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cittadini non comunitari devono produrre documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani e comunitari. La discriminazione fondata sulla nazionalità - aggiunge il Consiglio dei Ministri - viola altresì l’articolo18 del Trattato di funzionamento dell’unione europea e l’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali".

Più chiaro di così.

"La legge che ho voluto portare avanti sin dall'inizio di questa consiliatura oggi è diventata realtà" era stato il commento del presidente Marsilio a margine dell'approvazione; "un provvedimento legislativo che diventerà sicuramente traccia per le altre regioni d'Italia. Con questo passaggio garantiamo più equità e più giustizia nell'assegnazione degli alloggi popolari e si riuscirà a far diminuire, fino all'azzeramento, gli aspetti delinquenziali che affliggono molti quartieri delle città abruzzesi".

"Vittoria!", aveva festeggiato Giorgia Meloni. "Da oggi la Regione Abruzzo ha una nuova legge sulle case popolari. Tre i principi introdotti: basta discriminazioni verso gli italiani e basta corsie preferenziali per gli stranieri; nessun alloggio popolare per chi si è macchiato di reati gravi, non manda i bambini a scuola e per chi insulta l’Italia, i suoi simboli e le Forze dell’Ordine. Grazie al Governatore Marco Marsilio e a Fratelli d’Italia", le sue parole.

Oltre a norme più stringenti per i cittadini stranieri, la legge - composta di 6 articoli - ha previsto, altresì, l'ampliamento della categoria dei reati in capo ai richiedenti che non consentono di accedere all'alloggio, ricomprendendo tra le condanne definitive anche i reati di vilipendio di cui agli artt. 290 e ss. c.p. (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, vilipendio alla nazione italiana, vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), tutti i reati contro la PA (dal peculato alla corruzione, passando per concussione e violenza o minaccia a pubblico ufficiale), contro l'amministrazione della giustizia (es. reati di favoreggiamento e falsa testimonianza), contro l'ordine pubblico, contro il patrimonio, fino ad arrivare ai delitti contro la persona (maltrattamenti in famiglia, lesioni, omicidio, ecc.). La proposta di legge ha introdotto inoltre una disposizione di favore nei confronti dei coniugi separati o divorziati, i quali, seppur titolari di case di proprietà, non possono usufruirne in quanto assegnate dalla legge all'altro coniuge, il che determina spesso una situazione di forte difficoltà economica e abitativa. In questi casi, si prevede che la casa assegnata al coniuge separato o all'ex-coniuge non sia considerata ai fini del requisito di cui alla lettera d), ossia quello relativo alla non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento.

E' chiaro che la decisione del Consiglio dei Ministri getta un'ombra anche sui progetti di legge annunciati dalla Lega, ed in particolare quello che prevede si inserisca il principio della residenzialità per l'accesso ai servizi.