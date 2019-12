L'Aquila, stamane si riunisce il Consiglio comunale: sul bilancio di previsione, si consumerà la resa dei conti tra Biondi e la Lega

Torna a riunirsi stamane, alle 9, il Consiglio comunale dell'Aquila nell'aula "Tullio De Rubeis" della sede di Villa Gioia.

Una assise importante, che dovrà licenziare il bilancio di previsione dell'Ente, e che si preannuncia delicatissima per la maggioranza di centrodestra alla guida della città.

In apertura dei lavori verranno discusse le proposte deliberative contenenti, rispettivamente, la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; il regolamento comunale Cimp (Canone installazione mezzi pubblicitari), pubbliche affissioni e Cosap (Canone occupazione suolo ed aree pubbliche); le modifiche e integrazioni al vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (Iuc); la determinazione delle aliquote e detrazioni Imu (Imposta municipale propria) e la fissazione delle aliquote Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), relativamente all'annualità 2020.

All'attenzione dell'assemblea anche il Piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti urbani proposto dall'Aquilana società multiservizi (Asm), la fissazione delle tariffe Tari (Tassa sui rifiuti) per la medesima annualità, l'approvazione del Piano per le alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022 e quella del Documento unico di programmazione (Dup) e del bilancio di previsione 2020-2022 del Centro servizi anziani (Csa), ente strumentale del Comune dell'Aquila.

In discussione, infine, il Dup e il bilancio di previsione del Comune, parimenti relativi al triennio 2020-2022.

A due anni e mezzo dall'insediamento della Giunta guidata da Pierluigi Biondi, il consiglio di stamane si presanta come una sorta di resa dei conti tra il sindaco, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e la Lega del segretario regionale Luigi D'Eramo, compagine decisiva per gli equilibri della maggioranza esprimendo cinque consiglieri comunali - Francesco De Santis, Luigi Di Luzio, Laura Cucchiarella, Tiziana Del Beato e Elisabetta De Blasis - e due assessori, Fabriazio Taranta e Daniele Ferella.

Gli esponenti del Carroccio, nei giorni scorsi, non hanno partecipato ai lavori della Commissione bilancio, presieduta tra l'altro da Luigi Di Luzio, propedeutici alla discussione in Consiglio e, venerdì, allorquando l'assise è stata chiamata ad esprimersi sul bilancio di previsione si sono astenuti; segnale chiaro che si è arrivati ad un punto di non ritorno.

L'episodio scatenante la dura reazione della Lega è stata la manifesta volontà di Fratelli d'Italia e Forza Italia di mettersi di traverso all'elezione di un rappresentante del Carroccio alla presidenza della Commissione Politiche sociali, a valle delle dimissioni di Elisabetta De Blasis; la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: sono mesi, infatti, che la Lega si sente messa all'angolo, isolata dalle forze di maggioranza che stanno provando a fare argine all'ascesa dei salviniani in città e in provincia.

Una guerra sotterranea che si sta combattendo senza esclusione di colpi, e che si intreccia, d'altra parte, con il livello regionale, laddove i rapporti tra la Lega e il governatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio sono oltremodo logorati. Anche all'Emiciclo la discussione sul bilancio si preannuncia come il primo, vero banco di prova per gli equilibri instabili di una maggioranza di centrodestra che, in Regione come al Comune dell'Aquila, non riesce proprio a trovare una quadra.

Sullo sfondo, le amministrative di primavera a Chieti e Avezzano: dopo aver lasciato L'Aquila e Teramo a Fratelli d'Italia - con la coalizione di centrodestra vincente nel capoluogo di Regione e sconfitta a sorpresa a Teramo - e Pescara a Forza Italia con l'elezione di Carlo Masci, il Carroccio pretende per sé la candidatura a sindaco nell'altra capoluogo di provincia al voto, e così va letta la visita di Salvini in Abruzzo in queste ore. Vale lo stesso per Avezzano, con la Lega che ha ribadito di voler esprimere il profilo giusto per guidare la coalizione di centrodestra. Una presa di posizione nient'affatto condivisa, con i meloniani e ciò che resta degli azzurri che non intendono lasciare 'via libera' ai salviniani.

In questo quadro, il voto sul bilancio al Comune dell'Aquila dirà se gli equilibri potranno ricomporsi o se, al contrario, il tavolo potrebbe saltare con ripercussioni al momento difficili da ipotizzare.

Non è escluso che il Consiglio possa decidere di rinviare l'approvazione del dup e del bilancio di previsione in seconda convocazione, già fissata per lunedì 30 dicembre alle 9.