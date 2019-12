Milleproroghe, aumento di risorse per Gran Sasso Science Institute

“Il Milleproroghe contiene un’altra grande e buona notizia per cui mi sono molto battuta in questi anni e cioè a proroga e l’aumento di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 della dotazione finanziaria in favore della Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Scienze Institute".

A darne notizia è la deputata del Pd Stefania Pezzopane.

"Si tratta" precisa Pezzopane "di risorse che permetteranno di rafforzare la mission internazionale, le formazioni specialistiche e le strutture interdisciplinari dell’istituto favorendo un ulteriore importante salto di qualità. Si tratta di un successo non scontato di cui ringrazio ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, e tutto il governo. Dell’istituzione e dell’inserimento nel sistema nazionale universitario del Gssi mi sono direttamente occupata nella scorsa legislatura, sollecitando i governi di centrosinistra e presentando apposite norme ed emendamenti prima per il triennio sperimentale e poi per l’università statale. Ho dovuto sconfiggere in questi anni ostacoli e pregiudizi. Proprio il M5s, oggi con noi in maggioranza, è stato il più ostile al raggiungimento di questi obiettivi ed è per me una soddisfazione constatare ora un atteggiamento completamente diverso di tutti, a cominciare dal ministro M5s che ha accompagnato questa riforma. Ad Eugenio Coccia, rettore del Gssi, ai docenti (tra i quali figurano numerosi Premi Nobel) e agli studenti, auguro un grande buon lavoro e un felice 2020 di ancora maggiori e qualificate attività”.