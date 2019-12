L'Aquila, Consiglio comunale: la maggioranza non ha più i numeri, l'opposizione deflagra

Che il Consiglio comunale riunito stamane dal presidente Roberto Tinari avrebbe segnato la resa dei conti in seno alla maggioranza di centrodestra, l’avevamo scritto; non ci aspettavamo, però, che l’assise - a metà del mandato del sindaco Pierluigi Biondi – determinasse politicamente un punto di non ritorno.

Di fatto, non esiste più una maggioranza e non esiste più un fronte di opposizione chiaro e definito.

Partiamo dai fatti: in aula, stamane, si è materializzata plasticamente la crisi del centrodestra; al momento dell’appello, oltre un’ora dopo la convocazione, la maggioranza non aveva i numeri per avviare i lavori del Consiglio che, tra gli altri punti all’ordine del giorno, prevede la discussione del Dup, il documento unico di programmazione, e il bilancio di previsione per il prossimo triennio, l’atto fondamentale della vita amministrativa di un Comune.

La Lega, la principale forza di maggioranza, ha disertato l’assise, eccezion fatta per Tiziana Del Beato che sarebbe in transito verso il gruppo misto; in aula non erano presenti neanche i consiglieri dell’Aquila futura, Roberto Santangelo e Luca Rocci. Assenti il capogruppo di Forza Italia Giorgio De Matteis, il capogruppo di Benvenuto presente Daniele D’Angelo, il consigliere del gruppo misto Roberto Jr Silveri. E sia chiaro: non si trattava di assenze giustificate da altri impegni o da personali impedimenti, bensì da una precisa volontà politica se è vero che, all’avvio dei lavori, i consiglieri assenti – esclusi i rappresentanti del Carroccio – sono apparsi in aula.

E’ chiaro che l’intenzione era di rinviare i lavori in seconda convocazione, già fissata per il 30 dicembre, per risolvere una crisi che sta ‘strozzando’ l’azione amministrativa.

Se si è potuto dare avvio al Consiglio è per la decisione del gruppo del Passo Possibile di rispondere alla seconda chiamata, quella per gli assenti, garantendo così il numero legale. Una decisione politica che ha spaccato le opposizioni, col duro botta e risposta tra il capogruppo di Articolo 1 Giustino Masciocco e il leader del Passo Possibile Americo Di Benedetto, candidato sindaco della coalizione civico progressista alle amministrative del maggio 2017.

“Oggi, è nata una nuova maggioranza” l’affondo di Masciocco; “se c’è una persona che rappresenta un’alternativa ferma al sindaco Biondi sono io”, la replica veemente del consigliere comunale e regionale che raramente aveva perso la calma come è accaduto stamane. “Il problema è che qui non c’è una opposizione reale sui problemi della città, bensì una opposizione antica, vecchia, vetusta, trapassata, che non ci porterà da nessuna parte. Il governo della città è una cosa, le questioni politiche di parte un’altra. Mi sono candidato per governare la città, non per fare opposizione sterile: per genetica personale, non posso gioire della disfatta della città”, ha aggiunto Di Benedetto.

In pochi minuti, insomma, si è manifestata la crisi di maggioranza ed è deflagrata l’opposizione.

Ora, sia chiaro: ciò che è accaduto in Consiglio comunale denota un problema evidente d’esercizio democratico. E non va affatto sottovalutato.

Alle urne, i cittadini elettori hanno scelto una coalizione politica per guidare la città, che esprimeva un programma di mandato chiaro e radicalmente alternativo a quello presentato dalla coalizione sfidante; gli aquilani hanno esercitato il loro diritto di determinare un governo piuttosto di un altro, affidando al centrodestra la responsabilità di guidare la città - dando seguito agli impegni assunti - e al centrosinistra di stare all’opposizione, per esercitare un ruolo di controllo e di pungolo della maggioranza.

Se la coalizione di centrodestra non ha più una maggioranza per governare, a pagarne le conseguenze è la città che si ritrova ad assistere a ‘spettacoli’ indecorosi per la massima assise civica, se è vero che il presidente Roberto Tinari non ha concesso ancora una pausa pranzo per il timore che, al rientro, non ci siano i numeri per andare avanti. E’ lecito, crediamo, chiedere chiarezza: c’è ancora una maggioranza, e quali sono i motivi reali che hanno portato alla rottura di queste ore?

D’altra parte, e non lo diciamo noi, una comunità può dirsi democratica non se ha un governo ma se ha una opposizione: quanto più credibile è l’opposizione tanto più democratica può dirsi quella comunità. Scriveva Piero Calamandrei: “se l’opposizione intende l’importanza istituzionale della sua funzione, essa deve sentirsi sempre il centro vivo del parlamento, la sua forza propulsiva e rinnovatrice, lo stimolo che dà senso di responsabilità e dignità politica alla maggioranza che governa: un governo non ha infatti altro titolo di legittimità fuori di quello che gli deriva dal superare, giorno per giorno, pazientemente, i contrasti dell’opposizione”.

Se è vero che non c’è più una maggioranza, almeno nei numeri, è vero anche che non c’è più una opposizione, forte e credibile; sia detto chiaramente: non stiamo parlando di una opposizione pretestuosa e ostativa sugli atti ma che sia capace di dare forma e sostanza ad un’alternativa, ad un progetto politico altro che, dichiarato e perseguito, sia capace, anche, di offrire spunti alla maggioranza.

Tornando al Consiglio comunale di stamane: è più che rispettabile la decisione del gruppo del Passo Possibile di garantire il numero legale, e così stimabile la presa di posizione di Americo Di Benedetto che ha parlato di “senso di responsabilità” sottolineando come la sua sia una opposizione costruttiva che non intende speculare sulle ceneri della maggioranza; tuttavia, il Consiglio discute, tra l’altro, il bilancio di previsione, il documento che, più di ogni altro, delinea il progetto politico del governo cittadino: è in seno alla maggioranza, dunque, che deve trovarsi una quadra, altrimenti i problemi oggi emersi finiranno per ripresentarsi tra qualche mese.

Garantire i numeri per arrivare all’approvazione del documento, magari astenendosi al momento del voto, non aiuterà l’amministrazione ad uscire da una crisi che la maggioranza deve risolvere nel più breve tempo possibile.

E poi, l’opposizione dovrebbe avere una sua idea precisa di come programmare i fondi del Comune per dare risposte alle esigenze della città: non è stata illustrata, nei lavori di Commissione; anzi le opposizioni, e anche i consiglieri del Passo Possibile, hanno battagliato denunciando l’inadeguatezza del documento economico finanziario di programmazione.

D’altra parte, anche il sindaco Pierluigi Biondi ha fatto cenno al senso di responsabilità della massima assise civica, richiamando le sfide che attendono la città nel prossimo futuro e sottolineando come la pratica amministrativa quotidiana sia cosa altra rispetto alle pur legittime prese di posizione politica; ebbene, per dare sostanza a queste parole, per non lasciare che suonino retoriche, il primo cittadino dovrebbe chiarire la posizione della Lega, e non solo, ed eventualmente rinunciare al sostegno di chi, in questi mesi, ha confuso il fare politica con il dovere di amministrare.

Così, di certo, non si può andare avanti.

Scriviamo col Consiglio comunale in corso, con la discussione sui punti all’ordine del giorno che si trascina stancamente, in un’aula semivuota, con i pochi interventi dei ‘soliti’ - pochi - consiglieri di opposizione e la maggioranza che non discute ma si limita a votare le proposte, tra un cartone di pizza che spunta da una stanza e qualche sbadiglio; scene da ultimo giorno di scuola. Se non fosse che si stanno assumendo decisioni che incideranno sul vissuto quotidiano dei cittadini.