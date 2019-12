'Parco progetti' sulla mobilità, Romano: "Comunicazione vuota, non si ha capacità di avviare opere già finanziate"

"Dopo lo sbrindellamento subito dalla maggioranza nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, si comprende la necessità del gruppo di Fratelli d'Italia di metterci una toppa a colori e mostrarsi in grado di ricomporre i pezzi di quel che resta della compagine di centrodestra; tuttavia convocare una conferenza stampa per snocciolare un nuovo 'parco progetti' sulla mobilità urbana che altro non è che una serie di studi di fattibilità, quando non si è avuta la capacità di mettere mano a progetti già finanziati ed ereditati dalla precedente amministrazione, è cosa assai ridicola".

L'affondo è del capogruppo del Passo Possibile, Paolo Romano, all'indomani della conferenza stampa indetta dal sindaco Biondi e dagli assessori Mannetti e Fabrizi per annunciare il finanziamento di oltre 400mila per la progettazione di alcune opere considerate strategiche; fra queste spicca la funicolare che dovrebbe collegare la stazione ferroviaria con il polo universitario di Roio: "un progetto ambizioso già messo in campo dalla passata amministrazione per rinvigorire il polo ingegneristico - sottolinea Romano - ma che sicuramente non sarà di celere realizzazione e che non può non farci chiedere, pensando a quell'area, che fine hanno fatto il ponte di collegamento sull'Aterno o il restyling dell'area di Villa Gioia, progetti infrastrutturali sbandierati dal tandem Mannetti-D'Eramo, fugaci e persi come l'idillio che unì i due promotori".

Di più. Si inserisce un impianto semaforico, quello della strettoia di Sassa, "la cui realizzazione, urgentissima, di certo non ha bisogno di uno studio di fattibilità; studio che invece avrebbe avuto un senso sulla variante di Sassa - incalza il capogruppo del Passo Possibile - che nel frattempo diventa una chimera. E infine, si prendono finanziamenti per studi di fattibilità nella speranza di trovare finanziamenti per le opere, senza riuscire a portare avanti le progettazioni già ampiamente finanziate: viale della Croce Rossa, con parcheggio, restyling, miglioramento delle viabilità e pista ciclabile: 10milioni di euro; porta Leoni con parcheggio e riqualificazione dell'area attraverso un belvedere: 1,5 milioni di euro; punto scambio della zona ovest, con la messa in sicurezza di tutta l'area d'ingresso della zona occidentale della città: 550mila euro; il metrobus, un filobus su gomma, in grado di collegare i punti nevralgici della città partendo dalla stazione, passando per le arterie di collegamento principali fino ad arrivare all'ospedale regionale: 6,4 milioni. Tutti progetti finanziati ed ereditati dall'amministrazione precedente che l'amministrazione Biondi non ha saputo trasformare in realtà".

La preoccupazione risiede sia nella stasi di questi progetti pubblici e strategici per la città, ma anche nel timore che gli stessi possano subire da parte del Governo centrale rimodulazioni, se non addirittura cancellazioni delle somme previste e stanziate nelle CIPE. "La comunicazione vuota e ad effetto, fatta solo di annunci costanti non genera positività sul territorio, ma traccia un ulteriore scollamento tra le istituzioni e i cittadini che non vedono mai concretizzarsi le promesse fatte", chiosa Romano.