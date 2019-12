Bilancio, bocciatura di Pettinari (M5S): "Documento vuoto e miope"

"Il bilancio di Regione Abruzzo, approvato nella notte durante l'ultimo Consiglio regionale, è un documento vuoto, miope, che non guarda al futuro della nostra terra".

Ad affermarlo è il vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che boccia su tutta la linea il primo bilancio approvato dalla Giunta di centrodestra. "La programmazione della maggioranza in materia di sanità, la voce di spesa più importante e che occupa circa l'82% dello spazio in manovra – spiega Pettinari – è pessima. Il piano operativo prevede tagli per 75 milioni di euro per il prossimo biennio, che andranno a incidere sia sulla spesa farmaceutica che sui dispositivi medici. L'assessore alla sanità Verì ha giustificato questa riduzione di spesa adducendola ad una riduzione del numero di ricoveri: una motivazione assurda, che certifica come questa Giunta non sia minimamente a contatto con la realtà abruzzese. Nella nostra regione ci sono i reparti affollati, i malati in barella sono molto spesso lasciati nei corridoio, gli accessi ai Pronto Soccorso fanno registrare fino 19 ore di fila, per la diagnostica oncologica si devono aspettare anche 6 mesi".

È evidente che la situazione sia gravissima, "ma in tutto questo la sola cosa che la maggioranza di Marsilio è stata in grado di fare, insieme ai 75 milioni di tagli, è quella di aumentare gli stipendi ai direttori generali della Asl, lasciando in abbandono i medici, gli infermieri e gli oss che meriterebbero veramente un premio per il lavoro che svolgono ogni giorno".

Le cose non vanno certamente meglio – prosegue Pettinari – per la seconda voce di spesa del bilancio, il trasporto pubblico locale. "Il nostro parco mezzi è già dissestato e con gravissimi problemi; abbiamo autobus che escono con le spie rosse accese, che lasciano i passeggeri a terra perché spesso non sono in grado di portare a termine la propria corsa. Il centrodestra, però, riesce a essere sordo perfino davanti a questa emergenza, preferendo acquistare 50 mezzi usati da mettere su strada, aggravando di fatto un problema già esistente invece di trovare una soluzione. Hanno preferito dare affidamenti diretti a privati, e non mediante gare d'appalto, per alcune tratte del trasporto pubblico: una scelta che comporterà un aumento dei costi e una diminuzione della qualità del servizio. In compenso sono stati in grado di trovare 250mila euro per la comunicazione istituzionale, affidando il servizio a una ditta privata esterna. Queste sono, evidentemente, le priorità della maggioranza in Regione".

Per l'agricoltura "sono riusciti a stanziare solamente 110 milioni di euro dei 480 previsti dal PSR. Significa che oltre 300 milioni, che dovrebbero finire ai nostri agricoltori, rischiano di essere rispediti indietro. Anche le aree interne e i borghi, argomento di forte propaganda da parte del centrodestra per tutta la campagna elettorale, sono stati completamente abbandonati, proprio come le piccole e medie imprese per cui non viene previsto neppure un euro di fondi. Stessa sorte che sarebbe potuta accadere anche alla Polizia Locale, ma grazie al nostro emendamento siamo riusciti a stanziare 80mila euro per la formazione e le attrezzature per i nostri uomini. Infine i 200mila euro stanziati per i malati oncologici sono un primo passo, ma rimane una cifra ancora troppo esigua".

Per tutti questi motivi – conclude Pettinari – "non posso che bocciare senza appello questo bilancio, scritto da quelle stesse persone che si sono vendute per mesi come espressione di un qualche tipo di cambiamento, ma che invece, alla prova dei fatti, stanno avendo lo stesso comportamento tenuto dalla Giunta D'Alfonso. E questo bilancio ne è la prova".

Ha aggiunto la capogruppo pentastellata Sara Marcozzi: "Il documento più importante per la Regione Abruzzo si è rivelato vuoto e privo di qualsivoglia programmazione per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. La seduta di Bilancio dovrebbe essere il momento in cui ottenere impegni concreti per le fasce più deboli della popolazione e programmare il futuro degli investimenti economici della Regione per l'anno venturo, ma così non è stato", la stoccata.

Come opposizione, "abbiamo voluto lavorare al meglio sottolineando ogni strafalcione sia nel metodo di questo processo normativo che nel merito dell'atto prodotto. Quello che ha contraddistinto questa prima prova del nove per la Giunta Marsilio è sicuramente l'impreparazione della maggioranza nel redigere atti credibili. Abbiamo voluto comunque entrare nel cuore delle proposte cercando di dare dignità ad un documento svilente della maggioranza. Pertanto abbiamo chiesto e ottenuto l'approvazione di 10 punti, che oggi grazie al nostro lavoro sono diventati capitoli di spesa per l'Abruzzo e soluzioni concrete alle necessità dei cittadini".

Emendamento a firma Giorgio Fedele:

Contributo per il Registro regionale dei Tumori: +40mila euro. "Per la prima volta la Regione Abruzzo approva un impegno di spesa per sostenere il Registro tumori, uno strumento fondamentale per la prevenzione e lo studio del rapporto tra incidenza tumorale e territorio. I fondi saranno destinati per proseguire un'analisi epidemiologica nella provincia dell'Aquila, interrotta per mancanza di fondi, in cui si stavano delineando anomale corrispondenze tra territorio e diagnosi oncologiche".

"Per la prima volta la Regione Abruzzo approva un impegno di spesa per sostenere il Registro tumori, uno strumento fondamentale per la prevenzione e lo studio del rapporto tra incidenza tumorale e territorio. I fondi saranno destinati per proseguire un'analisi epidemiologica nella provincia dell'Aquila, interrotta per mancanza di fondi, in cui si stavano delineando anomale corrispondenze tra territorio e diagnosi oncologiche". Interventi a favore dell'Orso Bruno Marsicano: +40mila euro. "Abbiamo ottenuto che siano stanziati dei fondi per la tutela della bio diversità e della conservazione dell'orso bruno marsicano, che rappresenta ad oggi, una specie tanto rappresentativa della nostra regione quanto in pericolo di estinzione. I fatti di cronaca spesso ci raccontano di tristi avvenimenti, come quello accaduto a Castel di Sangro pochi giorni fa in cui un cucciolo ha vegliato tutta la notte mamma orsa uccisa da un automobilista".

"Abbiamo ottenuto che siano stanziati dei fondi per la tutela della bio diversità e della conservazione dell'orso bruno marsicano, che rappresenta ad oggi, una specie tanto rappresentativa della nostra regione quanto in pericolo di estinzione. I fatti di cronaca spesso ci raccontano di tristi avvenimenti, come quello accaduto a Castel di Sangro pochi giorni fa in cui un cucciolo ha vegliato tutta la notte mamma orsa uccisa da un automobilista". Contributo per studio sui danni da fauna selvatica: +15mila euro. "Per sanare finalmente la situazione degli agricoltori messi in ginocchio a causa dei danni da fauna selvatica serve uno studio attendibile che ne verifichi i numeri reali. Questi fondi rappresentano un primo importante passo per poter iniziare a ragionare, dati alla mano, sulla situazione che grava ormai da anni sulle spalle di troppi agricoltori abruzzesi".

Emendamenti a firma Sara Marcozzi:

Fondi per Vita indipendente: +250mila euro. "Si tratta di un provvedimento volto a garantire il necessario aiuto economico alle persone affette da gravi disabilità. Fin dal nostro insediamento in Regione Abruzzo nella scorsa legislatura, ci siamo impegnati affinché il fondo per la Vita Indipendente venisse finanziato come merita. La cifra ulteriore che siamo riusciti a ottenere è ancora insufficiente per sostenere tutti gli abruzzesi che hanno bisogno, ma è un primo passo che abbiamo raggiunto e da cui ripartire per il futuro".

"Si tratta di un provvedimento volto a garantire il necessario aiuto economico alle persone affette da gravi disabilità. Fin dal nostro insediamento in Regione Abruzzo nella scorsa legislatura, ci siamo impegnati affinché il fondo per la Vita Indipendente venisse finanziato come merita. La cifra ulteriore che siamo riusciti a ottenere è ancora insufficiente per sostenere tutti gli abruzzesi che hanno bisogno, ma è un primo passo che abbiamo raggiunto e da cui ripartire per il futuro". Fondi per le aree protette: +80mila euro. "Ciclicamente le amministrazioni regionali, sia di centro sinistra che di centro destra, ci parlano dell'Abruzzo come la regione più verde d'Europa.Tuttavia, si dimenticano di trovare le risorse necessarie per proteggere le nostre aree protette. Col nostro intervento, abbiamo finalmente ottenuto un ulteriore impegno concreto nella direzione giusta".

Emendamenti a firma Domenico Pettinari:

Contributo per la Polizia Locale: +100mila euro. "La maggioranza aveva stanziato zero euro per la polizia locale, nonostante la continua propaganda sulla sicurezza del centro destra. Ma grazie al M5S per l'anno 2020 abbiamo ottenuto uno stanziamento per intervenire su attrezzature e formazione delle nostre forze di polizia urbana".

"La maggioranza aveva stanziato zero euro per la polizia locale, nonostante la continua propaganda sulla sicurezza del centro destra. Ma grazie al M5S per l'anno 2020 abbiamo ottenuto uno stanziamento per intervenire su attrezzature e formazione delle nostre forze di polizia urbana". Contributo per le sedi provinciali dell'Associazione Nazionale Mutilati e invalidi civili: +60mila euro. "Abbiamo aumentato i fondi per le Associazione che si occupa dei servizi e attività in favore degli invalidi civili e mutilati che vivono in situazioni di disagio. Abbiamo risposto ad un appello degli stessi associati poiché il fondo iniziale stanziato dalla Regione non era sufficiente per garantire la copertura delle basilari attività di sostegno".

Emendamenti a firma Pietro Smargiassi:

Interventi per l'impianto di atletica leggera di Vasto: +250mila euro. "Grazie al nostro intervento sono stati inseriti i fondi necessarie per una pista di Atletica leggera nella città di Vasto che rispetti le specifiche CONI. Ora grazie a questo stanziamento sarà possibile disputare gare ufficiali anche dove non era possibile, permettendo a tanti giovani del nostro territorio di coltivare la passione e la filosofia di una vita sana che si esprime con l'attività sportiva".

Emendamenti a firma Francesco Tagliari: