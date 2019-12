Pezzopane: "Il mio 2019 alla Camera". E attacca Biondi: "Città non governata"

Il blocco degli aumenti delle tariffe autostradali fino all’ottobre del 2021; i 48 milioni per il rifacimento dei sottoservizi nei 56 comuni del Cratere 2009; il personale impiegato nella ricostruzione per i terremoti 2009 e 2016/17 prorogato fino al 2020; la restituzione delle tasse ridotta al 40% per il Cratere 2009 e prorogata di altri 6 mesi per il Cratere 2009.

Sono i risultati più importanti riguardanti L’Aquila e l’Abruzzo ottenuti in un anno di attività parlamentare rivendicati dalla deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane in una conferenza stampa di fine anno.

“Fino ad agosto, col governo Lega/M5S avevo difficoltà a far passare le mie proposte, che venivano regolarmente bocciate” ha affermato Pezzopane “Da ottobre, col nuovo governo e il Pd in maggioranza, sono riuscita a ottenere molto”.

Tra i provvedimenti a propria firma approvati dal Parlamento, Pezzopane inserisce anche il rifinanziamento del Gran Sasso Science Institute che, a partire dal 2020, potrà usufruire di ulteriori 4 milioni di euro in bilancio (“Non un trasferimento “una tantum” ma una misura strutturale, che renderà la nostra scuola di alta specializzazione sempre più simile a realtà come la Sant’Anna e la Normale di Pisa”) e la riorganizzazione delle Soprintendenze regionali, con la nascita delle due Soprintendenze L’Aquila-Teramo e Chieti-Pescara e la trasformazione del Munda, il Museo nazionale d’Abruzzo, in Museo autonomo.

Una misura per niente scontata, ha detto la Pezzopane, era la proroga di altri sei mesi della restituzione delle tasse sospese alle aziende dopo il terremoto 2009: “L’ex sottosegretario alla presidenza del consiglio Giorgetti ci disse che la proroga approvata l’anno scorso sarebbe stata l’ultima. Invece i buoni rapporti tra il governo e l’Unione europea ha fatto sì che riuscissimo a ottenerne un’altra. Ringrazio i rappresentanti di categoria e in particolare il delegato alla ricostruzione di Confindustria L’Aquila Ezio Rainaldi per aver sottolineato l’importanza del provvedimento. Naturalmente nel 2020 lavorerò affinché ci sia una soluzione definitiva”.

Mettere un punto all’annosa vicenda delle tasse sospese sarà uno degli obiettivi principali del 2020, ha annunciato Pezzopane, insieme alla stabilizzazione dei lavoratori precari di Comune dell’Aquila, Usra e Usrc, alla legge i favore dei parenti delle vittime del sisma e alla legge quadro nazionale sulla ricostruzione.

Ma l’esponente del Pd è intervenuta anche sulle vicende locali, in primis sulla crisi di maggioranza del centrodestra aquilano e sul “soccorso” arrivato a Biondi, durante l’approvazione del bilancio di previsione, dal Passo Possibile: “E’ stato un errore” ha commentato la Pezzopane “Garantire il numero legale è un compito che spetta a chi governa, Biondi avrebbe dovuto prendere atto di non aver più l’appoggio della Lega, andare in aula e chiedere nella trasparenza del dibattito politico un sostegno. La verità è che questa città non è governata, non c’è un disegno a lungo termine, il sindaco si prende meriti non suoi e scarica sul governo le colpe per tutto ciò che non va. Prova ne sia la ricostruzione delle scuole: gli emendamenti bocciati sono una scusa. A differenza di quando c’era Cialente, ora gli strumenti normativi per operare ci sono, c’è un accordo con il Provveditorato. Stiamo vivendo un nuovo oscurantismo, persino il decennale, che doveva essere un momento di concordia, è stato trasformato in una paccottiglia di risse. Anche la ricostruzione va a rilento: in cassa sono ancora disponibili 1,7 miliardi. Arrivati a questo punto, avrebbero dovuto esserci 700 milioni, significa che il tiraggio è diminuito. Sarà un problema quando dovremo chiedere il rifinanziamento nella legge di Stabilità del prossimo anno.”