Ricostruzione scuole, Miur rassicura i comitati: "Tavolo andrà avanti"

Il tavolo ministeriale sulla ricostruzione delle scuole dell'Aquila andrà avanti, nonostante le dimissioni di Lorenzo Fioramonti.

Ad affermarlo, come riporta Il Centro, è la dirigente del Miur Giovanna Boda, che, in una lettera, ha rassicurato i comitati cittadini - timorosi che l'addio del ministro potesse vanificare il lavoro svolto negli ultimi mesi - informandoli che la prossima riunione è in programma il 13 gennaio. L'incontro è stato fissato direttamente da Fabrizio Curcio, l'ex numero uno della Protezione civile attualmente capo dipartimento di Casa Italia, la task force voluta dal governo per promuovere la sicurezza antisismica.

Intanto i comitati, in una nota firmata dal rappresentante degli studenti Tommaso Cotellessa e da Massimo Prosperococco, del Comitato scuole sicure, ringraziano Fioramonti per essersi fatto " mediatore di una problematica difficile e ormai da troppi anni impantanata nella burocrazia e nella malamministrazione".

La nota completa

Chiarezza e non annunci, rispetto delle persone che portano il loro disinteressato contributo alla città e non secondi fini personali, ricostruzione delle scuole aquilane e non parole che rincorrono altre parole. Per questo ci sentiamo di ribadire i nostri ringraziamenti all'ormai ex ministro Lorenzo Fioramonti, il quale entrando con rispetto "in punta di piedi" si è fatto mediatore di una problematica difficile e ormai da troppi anni impantanata nella burocrazia e nella malamministrazione. Fioramonti ha istituto un tavolo interistituzionale interpellando la cittadinanza attiva competente coinvolta, legittimando il ruolo del cittadino attivo; con ciò ha riportato i riflettori, assieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sulla questione della mancata ricostruzione delle scuole aquilane a dieci anni dal Terremoto di L'Aquila. Inoltre parallelamente ha contribuito in maniera decisiva ad attivare e finanziare progetti di animazione sociale nelle scuole del nostro territorio e il rinnovo della scuola internazionale a L'Aquila. Importante è stato anche il contributo per la nomina di Fabrizio Curcio come responsabile tecnico della struttura di governo che si occuperà in generale di ricostruzione e in particolare di quella delle scuole in questo modo sia la cittadinanza che le istituzioni avranno un diretto interlocutore nominato dal governo con il quale collaborare a livello nazionale. Fabrizio Curcio incontrerà il 13 gennaio i rappresentanti istituzionali e il 14 incontrerà noi cittadini attivi. Riteniamo che questi importanti successi fanno la differenza. Dunque definire il dicastero di Fioramonti impotente ci sembra una forma di ingratitudine e miopia dettata solo dalla politica che non è in grado di progettare con reale volontà la città del futuro. Andiamo avanti.