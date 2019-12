Bilancio Regione, D'Eramo: "Grazie alla Lega norme a favore dei cittadini"

"Il bilancio di previsione della Regione segna un netto cambio di passo rispetto al passato: è il primo step di un percorso che rinnoverà profondamente l'Abruzzo".

A dirlo è il coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D'Eramo, a proposito della manovra varata l'altra notte dal consiglio regionale. "Un grande plauso va al gruppo consiliare della Lega - aggiunge D'Eramo - che ha saputo lavorare con coesione, costanza e determinazione affinché il bilancio fosse ulteriormente migliorato con misure, che hanno trovato copertura finanziaria e approvazione, che andranno a incidere in modo importante sulla vita dei cittadini".

Norme che la Lega aveva annunciato in campagna elettorale e che ora vanno ascritte all'elenco degli impegni rispettati. "Mi riferisco alle leggi su bullismo e cyberbullismo, sul sostegno agli anziani vittime della criminalita e ai coniugi separati, all'Abruzzo del benessere che è uno dei punti cruciali del nostro progetto di governo. Leggi che cancellano le sterili polemiche delle ultime settimane rappresentando un sostegno concreto e fattivo alla vita degli abruzzesi, soprattutto delle categorie più svantaggiate. Alla logica della critica e dello scontro, come sempre, la Lega risponde con fatti e promesse mantenute. E questo sarà solo il primo passo di un nuovo modo di governare la Regione nel solco di ciò che abbiamo prospettato agli abruzzesi quando ci siamo proposti come forza trainante e di cambiamento".