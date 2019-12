De Santis: "Bilancio comunale e resoconto di un anno, Biondi in perenne campagna elettorale"

"Alla fine dell'anno 2019 ed a metà del mandato amministrativo, la città avrebbe gradito un resoconto dell'attività amministrativa concreto e realistico e non un spot elettorale, che esalta l'approvazione del bilancio preventivo entro i termini, 'merito del senso di responsabilità e non del caso'".

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere comunale di Cambiare insieme/Italia dei Valori Lelio De Santis.

"Certamente" dichiara De Santis "è un fatto positivo che il bilancio preventivo sia stato approvato entro i termini previsti dalla legge, ma solo perché per la prima volta il governo ha riconosciuto a favore del Comune dell'Aquila per la prima volta in anticipo i 10 milioni per maggiori spese e minori entrate a seguito del sisma e perché le minoranze consiliari hanno avuto senso di responsabilità nell' esame delle delibere in Commissione, visto l'abbandono della Lega e del Presidente della stessa commissione".

"E forse è stato solo un caso, o un errore di valutazione del Gruppo di Passo possibile, se il Consiglio comunale ha potuto esaminare il Bilancio il 23 dicembre, considerato che all'appello erano presenti solo 11 consiglieri della maggioranza. Allora, è meglio stare ai fatti: bene rilevare come positiva l'approvazione del Bilancio entro i termini, male raccontare un film solo immaginato o propagandistico, perché non è giusto né corretto".

"Il problema vero di questa Amministrazione comunale è l'incapacità di spendere le ingenti risorse che sono appostate in Bilancio da anni, mentre ogni giorno si annunciano megaprogetti, come la funicolare per Roio o il Ponte Belvedere, che sono solo buone intenzioni. Nessuno sa che fine hanno fatto i 35 milioni per la sede unica comunale, i 50 milioni per le scuole, i 22 milioni per il Parco urbano di Piazza d'Armi, i 3 milioni per la bonifica del bosco di San Giuliano, i fondi per i cimiteri in uno stato pietoso, ecc".

"La sfida è sul terreno della capacità di fare e di spendere bene ed in modo trasparente, ed in tal senso sfido l'Amministrazione attiva sulla capacità di utilizzare i fondi previsti nel Piano annuale delle opere pubbliche del tanto esaltato Bilancio 2020: 23.740,760. Anticipo il mio giudizio positivo se solo si realizzasse la metà del programma di detti investimenti".