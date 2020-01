Bordata dell'Anac al Comune dell'Aquila su mancata ricostruzione delle scuole

"Sulla ricostruzione dell'edilizia scolastica l'amministrazione Biondi ci aveva promesso velocità, regole e tempi certi, gestione efficiente delle risorse, task force. Sono passati due anni e mezzo dall'inizio della consiliatura e invece non è succeso nulla, oggi siamo al palo su tutta la ricostruzione pubblica, non solo quella delle scuole. Le ricette messe in campo da parte dell'amministrazione si sono rivelate del tutto inefficaci".

Paolo Romano, capogruppo in Consiglio comunale del Passo Possibile, torna a bacchettare la maggioranza sulla mancata ricostruzione delle scuole. E lo fa svelando una missiva firmata dall'Anac e indirizzata al primo cittadino Pierluigi Biondi. Si tratta, ha affermato il consigliere in conferenza stampa, di una corrispondenza - quindi non di un atto pubblico - in cui l'Autorità nazionale anticorruzione mette sotto accusa l'Ente comunale per la tardiva attivazione delle procedure negoziate previste per la ricostruzione di tutte le scuole con progetti dall'importo inferiore alla soglia di rivelanza comunitaria fissata a 5,2 milioni di euro.

Il protocollo d'intesa fu sottoscritto nel 2018 tra Comune dell'Aquila, l'Anac e il Provveditorato alle Opere Pubbliche per semplificare e snellire la ricostruzione delle scuole. L'accordo, in sostanza, riconosceva un regime di deroga al codice degli appalti per l'affidamento dei lavori il cui importo risultava sotto soglia, individuando, esclusivamente per queste scuole, il Provveditorato quale stazione appaltante e concedendo una gara ristretta a cinque operatori per l'affidamento dei lavori. L'intesa, che avrebbe quindi consentito di ricostruire con procedure più snelle alcune scuole dell'Aquila (otto in totale), fissava nella data del 31 dicembre 2019 il limite di tempo massimo per avvalersi delle procedure negoziate.

L'accordo è però rimasto inattuato. Il Comune ha infatti provveduto a trasmettere all'Anac la documentazione relativa agli interventi di ricostruzione della scuola Pettino - Vetoio e Celstino V soltanto il 12 dicembre 2019, a ridosso della conclusione dell'accordo.

Scrive l'Autorità nella missiva indirizzata al primo cittadino: "L'Unità Operativa Speciale ha riferito sulla tardiva facoltà di cui codesto Soggetto attuatore ( il Comune dell'Aquila n.d.r.) intende avvalersi per affidare l'incarico in oggetto (scuola Pettino Vetoio n.d.r.) e quello relativo alla cuola Celstino V. L anorma consente fino al 31 dicembre p.v., difatti, di aggiudicare lavori, servizi e forniture, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, con le procedure di cui all'art. 63, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 assoggettando tali interventi alle verifiche ex art. 30 del DL 90/ 2014 come da Accordo stipulato il 7 giugno 2018. Escluso che l'attività di vigilanza statuita al comma 9-quater dell'art.11 anzidetto possa delimitarsi agli atti dell'iniziale fase di gara, qui trasmessi, e non anche a quelli che conseguirano il prossimo anno, cessato per l'appunto questo presidio, si è provveduto ad esaminare la legge di gara per mero spirito di servizio".

"In mancanza dell’approvazione in Consiglio Comunale del Piano di edilizia scolastica che dovrebbe dirci quali scuole andremo a ricostruire e dove si ricostruiranno - l'affondo di Romano - si può oggi puntare il dito contro il Governo che non fornisce semplificazioni alla ricostruzione pubblica quando il Comune ha avuto un anno e mezzo di tempo per fornire i progetti delle scuole che comunque sarebbero andati in deroga al codice degli appalti e non lo ha fatto? Nell'accordo rientravano infatti alcune scuole che non solo non sono state ricostruite ma su cui ancora si sta riflettendo . Parliamo della Carducci, che ancora non si ha certezza se andrà alla caserma rossi, della scuola di Coppito, su cui sono sorte problematiche riguardanti alcuni vincoli sovracomunali con il piano regolatore, e la scuola di Sassa, quel polo che doveva essere realizzato ma che necessita ancora di una ulteriore riflessione per via di una faglia che passerebbe sotto un edificio da costruire".

Non solo. A presentare istanza di proroga dell'accordo, il cui rinnovo richiede l'intervento del legislatore nazionale, dovrebbe essere lo stesso Ente comunale. "Biondi non solo ha lasciato che l'intesa finisse lettera morta senza chiedere una prorga - l'affondo do Romano - ma camuffa la realtà, presentando a tal riguardo due emendamenti al Decreto sisma con i quali ha cercato di estendere i vincoli che imponevano il ricorso alle procedure negoziate alla sola edilizia scolastica, a tutta l'edilizia pubblica. C'è di più. Tali emendamenti escludono dalle procedure negoziate il Provveditorato (dall'accordo con Anac e Provveditorato scompare "si avvale del Provveditorato" e si usa la parola "eventualmente si può utilizzare il provveditorato"). Queste previsioni hanno un unico obiettivo: gestire direttamente tutta ricostruzione pubblica attraverso norme semplificate escludendo il controllo del Provveditorato e, quindi, dello Stato", ha concluso il consigliere.