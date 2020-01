L'Aquila, maggioranza trova la 'quadra': rientra la crisi, non ci sarà rimpasto di Giunta

La montagna ha partorito un topolino.

Ad un mese dallo strappo della Lega che, di fatto, ha aperto una profonda crisi di maggioranza, con i consiglieri del Carroccio che hanno disertato il Consiglio comunale convocato per l'approvazione del bilancio di previsione, ieri sera i partiti della coalizione di centrodestra - riuniti in Conclave - avrebbero trovato la quadra.

Si attende in giornata un comunicato stampa ufficiale.

Intanto, possiamo anticipare che non ci saranno rimpasti di Giunta: gli assessori resteranno al loro posto, compresi Daniele Ferella, Fabrizio Taranta e Fabrizia Aquilio della Lega che, dunque, si ritroveranno ad operare su un bilancio che non hanno condiviso, approvato da altre forze politiche.

Non ci saranno neanche rimescolamenti di deleghe: le forze di coalizione si sono dati appuntamento tra qualche mese per una verifica.

Ciò che la crisi di Natale ha prodotto è un documento, su alcuni punti programmatici, condivisi dai partiti di maggioranza e che verranno sottoposti al sindaco Pierluigi Biondi che non ha partecipato al vertice di ieri sera.

Finisce così, insomma: l'azione politico amministrativa è rimasta congelata per un mese, la maggioranza ha rischiato di non avere i numeri per approvare il bilancio di previsione, per una guerra di posizione - che non aveva, evidentemente, ragioni politiche profonde - che, di fatto, si è conclusa senza vincitori né vinti.