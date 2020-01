Ricostruzione scuole, Curcio incontra separatamente Biondi e i comitati

"Mi auguro che per l'edilizia scolastica si sia arrivati a un punto di svolta e che il governo abbia finalmente compreso le esigenze, non più rinviabili, di un territorio che non ha mai smesso di invocare chiarezza per procedure più snelle in grado di garantire a studenti e docenti di rientrare in strutture sicure, moderne e adeguate alle esigenze della didattica".

Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, all'indomani dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato il coordinatore della Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Fabrizio Curcio, rappresentanti del ministero dell'Istruzione, Invitalia, Comune dell'Aquila, Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere e Ufficio scolastico regionale.

"La riunione convocata da Curcio, che ringrazio per aver raccolto i diversi inviti a riunire intorno a un tavolo tutti i soggetti interessati alla ricostruzione delle scuole è stato un primo passo a cui, dovranno seguire azioni concrete. - spiega il sindaco - I tecnici di Invitalia, che svolgerà i compiti di centrale di committenza, collaboreranno con quelli del ministero per l'assegnazione degli incarichi di progettazione per la scuola dell'infanzia Pettino-Vetoio, l'elementare Celestino V, l'ex scuola dell'infanzia Tommaso Campanella e la Giovanni XXIII. Strutture per le quali il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio-Sardegna-Abruzzo avrebbe dovuto attivare la gara per la progettazione entro il 31 dicembre scorso, ai sensi dell'accordo del 2018 stipulato con Comune dell'Aquila e Anac".

"Si potrà procedere in tempi rapidi, inoltre, per l'assegnazione dei lavori per gli istituti per i quali è già in corso la progettazione, ovvero il polo scolastico Gignano-S.Elia-Torretta, la scuola dell'infanzia di Bagno Grande e la scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco. - spiega ancora il primo cittadino - Si lavorerà, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, per garantire l'inizio del nuovo anno scolastico nei plessi in cui i lavori termineranno entro il prossimo mese di giugno, ovvero la Mariele Ventre di Pettino e la primaria Crescenzo Taranta di Arischia".

"Quando il dibattito e il confronto avvengono con serietà, competenze e senza pregiudizi si possono ottenere risultati pur permanendo una normativa generale che sicuramente non agevola la ricostruzione pubblica" conclude il primo cittadino.

Quando Biondi definì la soluzione di Invitalia "un palliativo"

La notizia che sarà Invitalia la centrale di committenza per la ricostruzione dell'edilizia scolastica non è certo nuova. Era stata data dall'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti un mese fa all'Aquila, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute. Biondi, che quello stesso giorno non partecipò, e come lui tutti gli altri rappresentanti degli enti locali, al tavolo istituzionale con Fioramonti e i comitati, liquidò il coinvolgimento di Invitalia come un "palliativo".

Il comunicato del primo cittadino giunge peraltro alla vigilia dell'incontro che Curcio terrà oggi pomeriggio con i comitati aquilani che si battono da anni sia per la velocizzazione della ricostruzione delle scuole inagibili sia per la messa in sicurezza antisismica di quelle risultate carenti dal punto di vista degli indici di vulnerabilità.

E anche nei confronti dei comitati Biondi non ha usato, in passato, parole concilianti.

"Oggi pomeriggio" puntualizza infatti su Facebook Massimo Prosperococco del Comitato Scuole Sicure "con i comitati, le associazioni e i rappresentanti degli studenti aquilani che hanno iniziato e continuano ogni giorno la battaglia per la ricostruzione delle scuole all’Aquila, dopo 11 anni anni dal terremoto, saremo a Roma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per incontrare l’ingegner Fabrizio Curcio, che sta cercando di dare una svolta a questa grave problematica. L’incontro scaturisce da un lungo confronto che ci ha costretti a rivolgerci al Presidente della Repubblica e al Miur che finalmente hanno dato la svolta a questa gravissima problematica. Un blocco che la politica locale, trasversalmente non è stata in grado di risolvere presa da “altre” priorità è da incomprensibili beghe interne, ovviamente con le dovute eccezioni personali. Oggi verificheremo se la politica degli annunci e delle vuote promesse è finita e finalmente si è passati alla politica del fare. Quello che è certo che senza il sacrificio personale di tanti cittadini che hanno scelto di dare il loro prezioso tempo per contribuire alla svolta oggi saremo ancora al punto zero. Grazie a tutti quelli che in silenzio lavorano".