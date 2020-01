Gran Sasso, sopralluogo di D'Eramo: "Subito task force della Lega per accelerare sviluppo. Si parte dai vincoli"

E' sullo sviluppo del Gran Sasso che la Lega intende sfidare il sindaco Pierluigi Biondi, dopo lo strappo che si è consumato in queste settimane e che, sebbene formalmente rientrato, ha lasciato scorie che saranno difficili da smaltire.

"La Lega Abruzzo - si legge in una nota del coordinatore regionale Luigi D'Eramo, a seguito di un sopralluogo - istituisce una task force per affrontare le criticità connesse allo sviluppo del Gran Sasso aquilano. Ho incontrato gli operatori - dice D'Eramo - e con loro ho avuto un confronto franco e aperto sulla situazione di grave difficoltà che sta vivendo il Gran Sasso. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, questa è l'ultima occasione per evitare la morte di un bene preziosissimo per la città, una delle poche occasioni di crescita e sviluppo. E' inammissibile assistere inermi all'agonia della nostra montagna".

La Lega "non permetterà che questo stato di cose si protragga ancora - l'affondo di D'Eramo - e, anzi, interverrà subito attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che dovrà ripartire dai punti cardine già evidenziati dall'associazione 'Progetto Montagna' ed il gruppo di opinione 'SaveGranSasso' che sono stati assunti come impegni programmatici all'epoca delle elezioni comunali".

D'Eramo annuncia che per i primi giorni di febbraio "inviteremo in città il presidente dell'ottava commissione della Camera, Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, Alessandro Benvenuto, l'europarlamentare Massimo Casanova e l'ex sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava. La task force della Lega servirà ad imprimere una accelerazione concreta sul tema, a partire dal processo di verifica e rimodulazione delle zone sottoposte a vincolo, Sic e Zps. Vogliamo portare all'attenzione di opinione pubblica e istituzioni anche l'operato del Parco nazionale del Gran Sasso che resta ambiguo e che spesso e volentieri appare più indirizzato a ostruire lo sviluppo turistico dell'area, nodale per il turismo dell'Aquila e del suo circondario. Solleciterò il gruppo regionale del partito, consiglieri e assessori, affinché questo tema diventi una priorità assoluta nelle prossime settimane. Vogliamo dare risposte chiare e concrete e le daremo".