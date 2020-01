La Carta dell'Aquila, il manifesto delle città delle aree interne, all'attenzione dell'Anci

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, promotore della Carta dell'Aquila, iniziativa condivisa dai primi cittadini di Ascoli Piceno, Avellino e Carpi, ha partecipato nella giornata di ieri, a Roma, al Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Successivamente, nel pomeriggio, è intervenuto durante i lavori della Consulta delle città medie e pianificazione strategica Anci, presieduta dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.

"Si è trattato di un primo momento di confronto con sindaci e amministratori locali, molti dei quali hanno mostrato interesse per i contenuti della Carta. – ha spiegato il sindaco – Con loro condividiamo quotidianamente problematiche e complessità, ma anche idee e linee strategiche per il rilancio delle zone del Paese che fungono da cerniera tra le grandi aree metropolitane e le zone costiere". "Le politiche di sviluppo e coesione contenute nell'Agenda urbana, la piattaforma nazionale promossa e realizzata da Anci e Ifel che raccoglie le esperienze progettuali implementate dalle città italiane, possono rappresentare un'opportunità per sviluppare gli assi contenuti nel documento presentato in città il 23 novembre scorso, ovvero cultura, innovazione, turismo e formazione".