Impianti sportivi, Della Pelle: "Presto al via lavori di adeguamento al campo di Monticchio"

"Vedrà presto la luce un nuovo intervento dell'amministrazione comunale con l'adeguamento del campo sportivo "M. Civisca" di Monticchio".

Ad affermarlo è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giancarlo Della Pelle.

"Nello specifico" si legge in una nota "si tratta della realizzazione della tribuna metallica a servizio della struttura per un importo di 45mila euro".

"La soddisfazione per il risultato raggiunto, le cui origini sono state condivise col mio gruppo consiliare già dai tempi in cui era assessore del settore competente Guido Liris nel 2018, scaturisce da una serie di fattori: l'attenzione alle frazioni e la valorizzazione dello sport come elemento di socializzazione e di crescita dei più giovani. Spetta dunque all'amministrazione comunale garantire la fruibilità degli impianti".

"Questi sono gli elementi cardine del lavoro che si sta portando avanti nel settore opere pubbliche e sport. A queste soddisfazioni di valenza generale e amministrativa, se ne aggiunge un'altra più personale per via del legame affettivo che mi unisce alla frazione di Monticchio, perché luogo di origine della mia famiglia".

"Una terra, quella di Monticchio, attenzionata dall'amministrazione comunale in diverse circostanze: dal sostegno alle manifestazioni per il centenario di Andrea Bafile, all'intitolazione della piazza principale sino ad arrivare alla tribuna del campo sportivo. I tempi di realizzazione prevedono la fine dei lavori per la prossima estate".