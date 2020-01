Taglio di alcune corse TUA L'Aquila-Roma, Santangelo: "Pronti a mobilitarci"

Vi avevamo parlato, nelle settimane scorse, del rischio di alcuni tagli alle corse di Tua da e per Roma, raccogliendo il grido d'allarme del Comitato dei pendolari; in particolare, l'azienda unica regionale del trasporto pubblico locale intende razionalizzare alcune fasce orarie, con una sola corsa da L'Aquila verso Roma alle 20 invece che le due assicurate fino ad oggi alle 19:45 e alle 20:15, e col taglio della prima corsa del mattino dal capoluogo di regione verso Roma, quella delle 4:30, e dell'ultima della sera da Roma, quella delle 23. L'ultimo autobus da Tiburtina partirebbe, così, alle 22:30.

Sul punto si è riunita ieri la Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo.

"Razionalizzare le corse ed evitare gli sprechi è una cosa importante per una gestione oculata delle risorse e vale per qualsiasi azienda di autotrasporto sia pubblico che privato", ha riconosciuto a margine dei lavori il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo. "Comprendiamo dunque le ragioni della governance di TUA, ma la soppressione di alcune corse, precisamente quella delle 4.30 diretta da L'Aquila a Roma che verrebbe accorpata a quella delle 5 e quella delle 23 che svolge il percorso inverso, è una scelta non percorribile, a mio avviso", ha detto Santangelo.

"Va tutelato e garantito il servizio pubblico così com'è offerto ora, perché permette a migliaia di persone di raggiungere la Capitale ogni giorno per motivi di lavoro o studio".

Ha aggiunto Santangelo: "Se altre fasce orarie presentano la compresenza di collegamenti offerti anche da privati, le corse dalle 4.30 alle 6 e delle 23 vanno assolutamente garantite perché la riteniamo essenziale. Il collegamento L'Aquila-Roma della prima mattina e del rientro serale deve rimanere una prerogativa del servizio pubblico, in quanto, tra l'altro, il capoluogo abruzzese paga lo scotto di essere collegato, con tempi di percorrenza relativamente accettabili, su gomma piuttosto che su ferro. Spostare una corsa, anche solo per 15 minuti, a molti può sembrare una questione irrilevante mentre per coloro che viaggiano quotidianamente 'sul filo di lana', con tempi ristretti, potrebbe comportare gravi ripercussioni in termini di coincidenze con mezzi di trasporto successivi a quelli del bus".

Dunque, la presa di posizione: "come ci siamo attivati per difendere i pendolari quando si voleva spostare l'arrivo dei bus provenenti dall'Abruzzo dalla stazione Tiburtina a quella dell'Anagnina, altrettanto faremo con forza anche nel caso della soppressione di queste corse o la loro trasformazione in commerciali".