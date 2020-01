L'Aquila, Scimia: "Civita di Bagno e Poggio Santa Maria tornano ad avere il loro seggio"

"Con la commissione elettorale circondariale di questo pomeriggio sono state ufficialmente riassegnate le sedi dei seggi elettorali nelle due frazioni di Civita di Bagno e di Poggio Santa Maria".

A darne notizia è il consigliere Leonardo Scimia (Insieme per L'Aquila/FdI).

"In questi anni in moltissimi hanno manifestato questa esigenza, questo perché a causa del sisma i seggi sono stati dirottati in località diverse, prossime a quelle originarie ma pur sempre lontane, creando così notevoli disagi alla popolazione. I seggi verranno trasferiti rispettivamente preso i locali del circolo San Raniero e presso il circolo anziani di Poggio Santa Maria. Ciò è stato possibile grazie alla ristrutturazione degli edifici avvenuta negli ultimi anni, divenuti in questo modo veri presidi di socialità e punto di riferimento per l'ente e per la popolazione delle due frazioni".