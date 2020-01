Consiglio regionale: approvata estinzione della fondazione Ciapi. Opposizioni sulle barricate

Il Consiglio regionale, a maggioranza, ha approvato la norma che prevede l'estinzione della fondazione Ciapi, ente di formazione regionale da anni in sofferenza.

Sulle barricate le forze d'opposizione; al momento del voto, i consiglieri regionali del centrosinistra e del M5S hanno abbandonato l'aula.

La legge prevede la nomina di un commissario esterno entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento: a sceglierlo tra soggetti esterni all'amministrazione sarà la Giunta regionale che dovrà determinarne tempi, poteri e compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Fondazione.

Bordate da Sandro Mariani (Abruzzo in Comune), Domenico Pettinari (Movimento 5 Stelle), Silvio Paolucci (Partito democratico) e Giovanni Legnini (Legnini presidente), che hanno sottolineato come l'esecutivo abbia deciso di non farsi carico dei 30 dipendenti, una parte dei quali presenti in aula, che non percepiscono da anni il compenso, ignorando la difficoltà oggettiva di mettere in vendita lo stabile, operazione su cui si impernia la liquidazione.

Non solo.

Le opposizioni hanno ricordato che l'assessore Mauro Febbo, oggi assente, allorquando sedeva sui banchi dell'opposizone aveva dato battaglia per il salvataggio e il rilancio del Ciapi. Non si è fatta attendere la replica di Febbo, di ritorno da Roma dove era impegnato al Ministero per lo Sviluppo Economico per salvaguardare il futuro di 1500 lavoratori abruzzesi della Lfoundry. "Oggi è stata approvata la norma che prevede l'estinzione della fondazione Ciapi, e non dell’Ente, che aveva in carico un solo dipendente ormai messo a riposo. Noto come alcuni esponenti del Partito Democratico cercano di fare opposizione urlando con lo scopo di attirare l’attenzione ma creano solo uno spettacolo indecoroso, ben conoscendo le reali responsabilità della loro ex maggioranza". Febbo ha aggiunto che "ad avviare il declino del Ciapi è stata la precedente amministrazione, che ha revocato l’accreditamento nel marzo 2018, gli ha negato la personalità giuridica e non ha nominato l’amministratore o il legale rappresentante per ben 5 anni, quindi non approvando i relativi bilanci: grave mancanze che ne hanno segnato definitivamente il destino".