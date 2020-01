Rsa Montereale, Pezzopane presenta interrogazione su sospensione gara d'appalto

La deputata del Pd Stefania Pezzopane ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Sanità Speranza in merito alla vicenda della Rsa di Montereale.

La asl dell’Aquila ha sospeso in autotutela “per approfondimenti in particolare sulla lievitazione dei costi da un milione a circa 4” l’appalto per la ristrutturazione della struttura, chiusa da tre anni per inagibilità dovuta ai terremoti del 2016 e 2017. Fino a quella data, la residenza ospitava circa 60 anziani, che dopo il terremoto sono stati trasferiti all’ex Onpi.

"Ho depositato un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro della Sanità di intervenire su una vicenda assurda" afferma Pezzopane "Con quale delibera, con quale atto formale supportato da quali motivazioni, la Asl provinciale dell'Aquila ha sospeso in autotutela, proprio in dirittura di arrivo, per presunti 'approfondimenti', l'appalto per intervenire sulla residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Montereale? Si tratta di una struttura chiusa da tre anni per inagibilità dovuta ai terremoti del 2016 e 2017, con i circa 60 anziani trasferiti all'Ex Onpi dell'Aquila. La decisione sarebbe stata presa dal nuovo direttore generale, Roberto Testa, da settembre al vertice della Asl, espressione del Presidente Marsilio. Scelta poco chiara, che potrebbe anche costare cara all'azienda sanitaria, stazione appaltante, perché le imprese partecipanti potrebbero richiedere risarcimenti danno".

"Contro l'operazione voluta da Testa - aggiunge la deputata dem - sono insorti i territori con il sindaco del centro montano, Massimiliano Giorgi, che, anche a nome di altri primi cittadini dell'Alta Valle dell'Aterno, ha minacciato di scendere in piazza se non ci sarà lo sblocco immediato della procedura di gara avviata nel 2017. Il provvedimento con cui tutto è stato bloccato non è pubblicato sul sito della Asl, non si conoscono le motivazioni, il blocco perché avviene? Ci sono illegittimità o irregolarità? Se non ci sono, come si fa a bloccare una procedura ormai conclusa? Al ministro della Sanità chiedo un intervento urgente per fare piena luce su quanto accaduto, anche per dare risposte certe agli anziani in attesa di poter usufruire di questa struttura e alle imprese di veder rispettati gli impegni. E' l'unica Rsa pubblica del comprensorio aquilano, i lavoratori della struttura ora sono trasferiti a L'Aquila. Che interessi si stanno muovendo su questo stop? Vogliamo chiarezza e trasparenza. La Regione che fa?".