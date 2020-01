Fratelli d'Italia lancia gli stati generali sulla montagna. A Roccaraso dal 31 gennaio al 2 febbraio

Fratelli d'Italia lancia gli Stati generali della montagna dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi a Roccaraso (L'Aquila).

Una tre giorni di incontri, confronti e dibattiti con cui il partito presieduto da Giorgia Meloni punta a coinvolgere rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'economia, ed esperti del settore per discutere del futuro e delle strategie per il rilancio delle aree interne e montane del Paese.

"Ringrazio il Gruppo Parlamentare al Senato di Fratelli d'Italia per aver scelto l'Abruzzo per ospitare gli Stati Generali della montagna. - dichiara il coordinatore regionale di Fdi, Etelwardo Sigismondi - È sicuramente un grande riconoscimento al lavoro che sta portando avanti il governo della Regione guidata da Marco Marsilio e anche ai tanti risultati importanti che Fratelli d'Italia ha conseguito, negli ultimi anni, in questa regione. La manifestazione di Roccaraso sarà un momento di rilievo per illustrare le tante proposte di legge che Fratelli d'Italia ha presentato in Parlamento e anche l'occasione di incontro sul tema della montagna aprendo un confronto non soltanto con la nostra classe dirigente ma soprattutto con sindaci e rappresentanti di categoria, operatori turistici e del comparto. Ci aspettano tre giorni densi di impegni che vedranno la nostra regione al centro del dibattito politico nazionale".

"Sarà un momento di incontro per ragionare su quelle che possono essere le prospettive dei territori della cosiddetta Italia in salita che scontano difficoltà legate alla posizione geografica ma dalle grandi potenzialità. - ricorda il commissario della provincia dell'Aquila di Fdi, Pierluigi Biondi - Peculiarità che hanno bisogno di essere sostenute attraverso interventi legislativi e azioni di sistema che possono essere attuate solo attraverso un confronto tra chi vive e opera in quei luoghi e i loro rappresentanti istituzionali. Compito della politica è quello di dare risposte alle sollecitazioni che giungono dalla comunità e Fratelli d'Italia, con questa manifestazione, è pronta ad ascoltare e raccogliere il contributo di quanti sono quotidianamente impegnati per lo sviluppo, la tutela e la salvaguardia della montagna".

Il programma

Venerdì 31 Gennaio (sala consiliare "G. Spataro", Comune di Roccaraso)

Ore 16:30 APERTURA

Intervengono: Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila; Monica Ciaburro, Dipartimento montagna Fdi; Giandonato Morra, Membro esecutivo Fdi; Mario Quaglieri, Consigliere regionale Abruzzo Fdi; Isabella Rauti, Vice capogruppo Fdi al Senato; Etelwardo Sigismondi, Coordinatore regionale Fdi; Guerino Testa, Capogruppo Fdi in Regione Abruzzo.

ORE 17:30-20 "SCI E NON SOLO"

Intervengono: Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila; Giovanni Berrino, assessore al Turismo Regione Liguria; Gianluca Caramanna, Dipartimento turismo Fdi; Stefano Cianciotta, Presidente Osservatorio nazionale infrastrutture Confassociazioni; Amedeo Ciuffetelli, Membro del Corpo nazionale soccorso alpino; Patrizio La Pietra, Senatore Fdi; Guido Quintino Liris, Assessore regionale Alle aree interne della Regione Abruzzo; Manlio Messina, Assessore regionale al turismo della Regione Sicilia; Sandro Pappalardo, Enit; Dino Pignatelli, Amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso; Giancarlo Righini, Consigliere regionale Fdi e Membro Commissione sviluppo economico Regione Lazio; Adolfo Urso, Senatore Fdi.

Sabato 1 Febbraio (sala consiliare "G. Spataro", Comune di Roccaraso)

Ore 17:30-20 "Montagna, territorio fraglie?"

Intervengono: Giovanni Cannata, Presidente del Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise; Andrea De Bertoldi, Senatore Fdi; Luca De Carlo, Deputato Fdi; Antonio Iannone, Senatore Fdi; Gianni Lampis, Assessore Ambiente Regione Sardegna; Tommaso Navarra, Presidente Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga; Pierluigi Properzi, Istituto nazionale urbanistica; Nicola Tullo, Ordine geologi Regione Abruzzo; Diego Petrucci, Sindaco Abetone Cutigliano; Sergio Pirozzi, Presidente commissione XII Regione Lazio; Paolo Trancassini, Deputato Fdi; Francesco Zaffini, Senatore Fdi; Lucio Zazzara, Presidente Parco Nazionale della Majella.

Domenica 2 Febbraio

Ore 10:30: CHIUSURA STATI GENERALI DELLA MONTAGNA (ZONA AREMOGNA)

Intervengono: Francesco Lollobrigida, Capogruppo Fdi Camera dei Deputati; Lara Magoni, Assessore Turismo Regione Lombardia; Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo; Isabella Rauti, Vice capogruppo Fdi Senato.