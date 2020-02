Di Benedetto, "L'Aquila-Roma tratta necessaria per i pendolari: istituire Commissione speciale"

"II cortocircuito generato nella tratta L’Aquila-Roma tra Tua e la Giunta regionale è inaccettabile".

A dichiararlo è il consigliere regionale Americo Di Benedetto, capogruppo di Legnini Presidente. "Il Governo regionale deve tutelare i servizi minimi, anziché prevedere, paradossalmente, il sub affidamento delle tratte non remunerative e deboli. Questa è una contraddizione in termini rispetto alla convenienza del mantenimento in mano pubblica (in house) del servizio di TPL piuttosto che ricorrere al mercato".

Per Di Benedetto, "è necessario ribadire, per chi non lo avesse ancora capito, che il servizio svolto a favore dei pendolari da Tua è oltremodo sociale e rivolto ad una categoria che non conosce alternative di servizio pubblico ed è inaccettabile l’indelicatezza usata verso quell’utenza con il pretesto di far quadrare i conti".

Il tema affrontato da Di Benedetto muove dall’evidente necessità di assicurare un servizio minimo "prescindendo da quanto richiamato nella delibera di Giunta regionale 756/2019 riguardo alla impossibilità di considerare servizio minimo le linee remunerative; le corse soppresse evidentemente non lo sono".

Per questo motivo, il consigliere regionale ha ribadito l’esigenza di istituire una Commissione speciale, più volte richiesta in Conferenza dei capigruppo e formalizzata alla Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. "Tale commissione dovrà verificare senza indugio la qualità dei servizi TUA collaborando ad una soluzione definitiva dei trasporti che tuteli i pendolari (lavoratori e studenti), oggi tristemente danneggiati".