Giorno del ricordo, in città manifesti di Casapound. Anpi: "Non piegare verità storica a strumento di lotta politica"

Stamane, nel Giorno del ricordo, in città sono apparsi alcuni manifesti di Casapound Italia con scritto 'Partigiani titini infami e assassini'; uno degli striscioni è stato affisso sui muri esterni della scuola media Patini di Pettino, finita al centro delle polemiche per la denuncia del consigliere comunale Daniele D'Angelo che ha stigmatizzato l'atteggiamento di una docente di musica che ha fatto cantare 'Bella Ciao' in classe.



La drammatica vicenda delle foibe è una pagina terribile della storia, frutto tragico delle vendette seguite alla presenza del regime fascista nei nostri confini orientali: "Solo conoscendo e analizzando ciò che avvenne allora in quelle terre, però, consente davvero di affrontare quel dramma e di rispettarne le vittime", sottolinea l'Anpi dell'Aquila in una nota.

"Il manifesto dei neofascisti di Casapound, invece, fa il paio con quanto emerso dai dati Eurispes: l'ignoranza e l'indifferenza che si traducono in un pauroso aumento dei negazionisti della Shoah che ci preoccupa molto e ci avvia su una mistificazione della realtà. Per questo vanno respinti tutti i tentativi di una narrazione faziosa, irrispettosa della storia di quel periodo, che rischia di essere piegata a strumento di parte politica e di propaganda. Invitiamo tutti a non piegare la verità storica a strumento della lotta politica, proprio per rispettare i morti e capire e raccontare le vere ragioni della tragedia delle foibe".

Dunque, l'invito al Comune dell'Aquila di "cancellare subito la scritta".