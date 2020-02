L'Aquila, Palumbo: "Più di 1/3 dei Consigli comunali saltati per mancanza del numero legale"

I numeri sono impietosi: a due anni e mezzo dall'insediamento della giunta Biondi, più di 1/3 dei Consigli comunali è saltato per mancanza del numero legale.

A svelarlo è il capogruppo del Pd Stefano Palumbo, a margine della conferenza dei capigruppo convocata stamane dal presidente Roberto Tinari per discutere il dossier di candidatura dell'Aquila a 'Capitale italiana della cultura 2021' e boicottata dagli esponenti della maggioranza, dopo che era venuto meno il numero legale all'ultima seduta dell'assise che avrebbe dovuto discutere, tra gli altri punti, la mozione portata fuori sacco dal sindaco Pierluigi Biondi per acquisire il formale parere favorevole del Consiglio al percorso intrapreso.

Palumbo ha chiarito che, ad oggi, sono stati convocati 71 Consigli comunali; di questi, 18 sono stati sciolti per mancanza del numero legale. Ciò significa che, per 18 volte, l'assise è stata riaggiornata per permettere la discussione dei punti all'ordine del giorno.

Di fatto, dunque, i Consigli comunali effettivi sono stati 53 e ne sono stati sciolti 18, il 34%.

"Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ci dice che il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Per la maggioranza aquilana di centrodestra è invece terreno di scontro perenne e organo superfluo, visto che dal giorno dell'insediamento della giunta Biondi hanno fatto saltare per mancanza del numero legale, udite udite, il 34% dei consigli convocati", l'affondo di Palumbo. "Tra chi gioca a fare finta di non essere maggioranza per presentare la propria verginità di forza anti-sistema alle prossime elezioni e il Sindaco che cerca sponde dove può o dove trova, il consiglio comunale da luogo di rappresentanza dei cittadini è diventato un ignobile ed autoreferenziale teatrino della politica, un'offesa alla dignità di tutti gli aquilani".