La Viceministro dell'Istruzione Anna Ascani in visita a L'Aquila

Giovedì 13 febbraio la viceministro dell'Istruzione Anna Ascani sarà in Abruzzo in una serie di incontri organizzati dal Partito Democratico regionale.

La giornata inizierà all'Aquila con una visita al centro storico del capoluogo, proseguirà alle 11.30 a Teramo, dove presso la sede del Comune Ascani incontrerà dirigenti scolastici, esponenti della scuola e dell'amministrazione comunale. Alle 13 la viceministro visiterà l'Istituto comprensivo Gasbarrini di Civitella del Tronto (via Sandro Pertini 7), alle 16 parteciperà a un incontro nella sala consiliare del Comune di Alanno per la risistemazione del Convitto annesso all'Istituto tecnico agrario Cuppari. Alle 17.30 Ascani sarà a Pescara, alla Sala consiliare del Palazzo di Città, a partecipare all'evento "il sapere e la sfida democratica". La giornata si concluderà alle 21 ad Avezzano con una cena con studenti e docenti.

Il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina considera la visita della viceministro Ascani "un'altra importante tappa del nostro percorso di coinvolgimento degli esponenti nazionali del governo sui problemi dell'Abruzzo, per individuare assieme strategie e possibili soluzioni. Il taglio fortemente operativo della visita di Anna Ascani lo conferma. Consideriamo di particolare rilevanza, in questo momento storico, l'evento 'Il sapere e la sfida democratica' che si terrà nel pomeriggio a Pescara, dove discuteremo del nuovo, necessario ruolo dell'istruzione di fronte a fenomeni come l'intolleranza, l'omofobia, la xenofobia, l'odio, e degli insegnanti, sempre più chiamati a contribuire alla difesa e alla promozione dei valori civili e democratici. Una responsabilità costituzionale centrale che naturalmente esige una rinnovata centralità di questo mondo da parte delle istituzioni e della politica".