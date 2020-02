Appello a Mattarella, Biondi Vs. Romano: "Affermazioni irresponsabili"

"Quelle del consigliere Romano sono affermazioni irresponsabili".

A parlare è il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che risponde così alle dichiarazioni rilasciate dall'esponente e capogruppo di Italia Viva Paolo Romano a commento dell'appello lanciato dal primo cittadino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sensibilizzare governo e istituzioni nazionali sul problema del rifinanziamento della ricostruzione (i fondi attuali, programmati con la legge di Stabilità del 2014, termineranno infatti a fine 2020).

"Mi sembra" afferma Biondi "che alcuni esponenti politici, pur di dar vita a un eterno conflitto di parte, dimentichino che ci sono delle mura che non possono essere valicate e queste mura sono gli interessi e il rispetto dei bisogni di questa città. Con la situazione economica attuale e con le incertezze governative di questa fae politica, dire che rispetto ai finanziamenti della ricostruzione è tutto a posto è da irresponabili".

"Mi piacerebbe" dichiara Biondi "che queste stesse affermazioni si facessero davanti alle istituzioni culturali, che nel 2020 termineranno i contributi straordinari ricevuti per le problematiche vissute per il sisma; davanti all'Università, al GSSI e ai laboratori del Gran Sasso, che vedranno terminare gli stanziamenti per ricerca e innovazione; davanti alle piccole e medie imprese del Cratere, che godono di incentivi e programmi di accesso al credito; davanti ai 56 Comuni del Cratere che stanno affrontando un difficile percorso insieme al Formez per fare un piano unico per le aree omogenee attraverso i fondi Restart".

"Non è vero" osserva Biondi "che ci sono ancora 1,3 miliardi residui. Quando si parla di numeri, bisogna sforzarsi di acquisire i rudimenti che richiede il fatto di amministrare, benché dall'oposizione, una città capoluogo di regione, un Comune complesso e pieno di problemi come L'Aquila, che di banalità, pregiudizi e frasi fatte ne ha visti e sentiti fin troppi. Riguardo i fondi, c'è tutta una programmazione di cui bisogna tener conto. Quando si dice che ci sono ancora 1,3 miliardi da spendere è come dire che una persona è ricca perché ha in tasca 1 milione e 300 mila euro quando però ha anche debiti per un milione e 350 mila euro".

"In base ai dati del 2019" precisa Biondi "per la ricostruzione privata sono stati assegnati, all'Aquila, al Cratere e ai Comuni fuori Cratere, 751 milioni di euro. Siccome sia L'Aquila che il Cratere stanno accelerando, probabilmente l'assegnazione per il 2020 sarà superiore. Ma anche ammettendo che sia di nuovo di 750 milioni, del miliardo e 300 milioni di euro rimarrebbero circa 550 milioni".

"C'è poi" aggiunge Biondi "tutta la programmazione relativa alla ricostruzione pubblica. Sebbene sia ferma da due anni, perché la Struttura di missione per tutta la fine del 2018 e per buona parte del 2019 si è girata i pollici, per colpa anche di continui cambiamenti al vertice, che hanno portato alla nomina di ben tre responsabili la programmazione ha previsto 52 milioni per le sedi istituzonali, 49 milioni per i beni culturali, 24 milioni per le università e 30 per le scuole. Con questi numeri, i 550 milioni di euro residui scenderebbero a 390 milioni. Se poi si aggiungono anche i 20 milioni per l'assistenza tecnica, i 15 milioni per i bilanci dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, arriviamo a un residuo che ammonta a poco più di 350 milioni".

"Il fabbisogno di 4 miliardi non lo ha calcolato il Comune dell'Aquila" prosegue Biondi "Lo hanno quantificato i due uffici speciali, che sono una diretta emanazione del governo. Noi abbiamo chiesto un finanziamento spalmato in cinque anni, che ci garantisca ogni anno quel flusso di cassa necessario a farci stare tranquilli, a far stare tranquilli cittadini e imprese e a non interrompere un percorso virtuoso. Lanciare messaggi diversi è da irresponsabili, significa non avere contezza della situazione attuale, che non è più quella di cinque o sei anni fa, quando sull'Aquila c'era un'attenzione diversa e c'era ancora la voglia di far valere i nostri diritti con proteste e manifestazioni. Vorrei far presente che anche con i 4 miliardi aggiuntivi, la ricostruzione dell'Aquila sarà comunque venuta a costare la metà di quella dell'Irpinia, che, calcolata con i valori attuali, ammonta a 47 miliardi di euro, e sarebbe in linea con quella del terremoto di Marche e Umbria del 1997, che però ha colpito prevalentemente piccoli centri".

"Per fortuna" conclue Biondi "i sindaci del Cratere, che devono tutelare gli interessi dei propri territori e non aprono la bocca solo per darle fiato, hanno sottoscritto all'unanimità il documento. Ringrazio il sindaco di Teramo per l'ospitalità che mi ha concesso ieri e soprattutto ringrazio il presidentente Mattarella che mi ha ricevuto malgrado l'incontro non fosse previsto dal protocollo. Il fatto che abbia acconsentito e che abbia recepito il documento sta a testimoniare ancora una volta la grande attenzione che il Capo dello Stato continua a riservare all'Aquila e a questo territorio".