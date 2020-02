Impianti sportivi, entro un anno completati gli interventi su Piazza d'Armi. Investimento di 2 milioni e 300mila euro

Entro un anno saranno completati gli interventi sugli impianti sportivi dell'area di piazza d'Armi dell'Aquila; alcuni di essi sono già stati affidati, altri in fase di gara, altri sono dotati di progetti esecutivi e prossimi all'appalto. Il tutto, per un investimento complessivo di 2 milioni e 300mila euro.

Lo hanno annunciato stamani, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi.

In particolare, sono in corso i lavori per la realizzazione degli spogliatoi del campo da rugby: un fabbricato che sarà predisposto anche per l'allestimento di una club house. Sempre per il campo da rugby sono già stati consegnati i lavori per la realizzazione dell'impianto di illuminazione con sistema a led.

La palestra di basket di piazza d'Armi (definitamente acquisita dal Comune) diventerà, oltre alla sua destinazione principale, e cioè la pratica del basket per l'appunto, anche una struttura polifunzionale per attività socio-culturali, mentre sarà costruita ex novo un'altra struttura polifunzionale coperta da adibire attività sociali, ricreative e campo da bocce.

Nuova anche la pista di pump-track, per la cui costruzione è in corso la gara d'appalto, mentre altri lavori interesseranno la realizzazione di un campo da street basket, di un campo da calcetto e di un percorso vita.

La copertura finanziaria è stata assicurata da fondi comunali, mutui con la cassa Depositi e Prestiti e, nel caso della palestra, con il contributo relativo a una donazione Inps di 414mila euro, mentre una parte dello stanziamento per gli spogliatoi del campo da rugby è stata garantita dal Monte dei Paschi di Siena (220mila euro). "L'amministrazione comunale sta compiendo uno sforzo importante per ridare alla nostra impiantistica sportiva la funzionalità che merita – ha affermato il sindaco Biondi – peraltro questo impegno, profuso da quando ci siamo insediati, riscontrando una situazione delle strutture in questione prossima al degrado, sta interessando moltissimi impianti del territorio comunale e in modo tale da garantire agli stessi una lunga durata. Ad esempio, per il palasport di viale Ovidio abbiamo inteso impiegare fondi in più per una sicurezza sismica che sia del 100%; operazione che costa quasi quanto il completamento della ristrutturazione dell'impianto (500mila euro gli interventi per la sicurezza sismica, 690mila euro i fondi necessari e già impiegati per l'ultimazione dei lavori). Non vanno dimenticati, tra l'altro, il milione e 400mila euro per fare in modo che lo stadio Gran Sasso "Italo Acconcia" di Acquasanta fosse interamente fruibile, i 400mila euro per i lavori al Circolo Tennis che cominceranno a giorni, 1 milione di euro per il campo di San Gregorio, 250mila euro per la messa in sicurezza dello stadio Fattori".

Biondi ha inoltre sottolineato come sono da ritenersi "altrettanto importanti le opere svolte a Paganica, Monticchio, Preturo e Pianola, dove, anche se gli investimenti sono stati di importo relativamente inferiore, si è operato per aumentare la funzionalità delle strutture, installando, ad esempio, delle tribune coperte. Tutte operazioni – ha concluso il sindaco – che vanno a suffragare l'idea di lanciare L'Aquila come capitale europea dello sport, lanciata tempo addietro".

"Avevamo un obiettivo strategico – ha commentato l'assessore Fabrizi – quello di riportare gli impianti sportivi di città e territorio a livelli tali da consentire alle società che operano in questo settore di svolgere le loro discipline in modo adeguato e di aumentare gli iscritti. In particolare, le società dilettantistiche avevano necessità di impianti funzionali per le loro attività. Si tratta di componenti fondamentali per la nostra comunità, che svolgono azioni utili anche in ambito social e che dunque vanno al di là del mero evento sportivo. L'investimento finanziario è indubbiamente corposo, ma siamo convinti che il ritorno che avremo porterà delle soddisfazioni significative per la città".

Tutti gli interventi nel dettaglio

SPOGLIATOI CAMPO RUGBY PIAZZA D’ARMI

L’intervento complessivo prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica da adibire a club house al piano terra e Spogliatoi a servizio del Campo da Rugby al piano primo. Attualmente, in considerazione delle somme disponibili, si interverrà in via prioritaria con la realizzazione dell’intera struttura ed il completamento degli spogliatoi al piano primo, lasciando la sala club/house del piano terra allo stato grezzo e valutando successivamente ulteriore finanziamento ovvero l’intervento del gestore per le finiture.

Importo complessivo dell’opera € 470.000,00.

Stato del procedimento: Lavori consegnati all’impresa esecutrice “Artedile S.r.l.” a fine 2019, temporaneamente sospesi con ripresa programmata nel mese di marzo. Tempi esecuzione lavori previsti da contratto d’appalto: 180 giorni.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY PIAZZA D’ARMI

L’intervento prevede la realizzazione dell’impianto di illuminazione (sistema a led) del campo di rugby di piazza d’Armi. Il campo da gioco avrà sul perimetro quattro torri porta fari su ognuna delle quali saranno installati tre proiettori led da 1066 Watt dotati di alimentazione. Le torri porta faro saranno in acciaio zincato di altezza 20 m fuori terra del tipo con scala, pianerottolo di riposo e piattaforma porta fari. Con tali caratteristiche si assicura una illuminazione di CLASSE III per partite di club regionali o locali.

Stato del procedimento: Stipula contratto d’appalto con l’impresa “Enrico Bergamotto S.r.l.” e conseguente consegna lavori. Tempi esecuzione lavori previsti da contratto d’appalto: 120 giorni.

PALESTRA BASKET PIAZZA D’ARMI

Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale da adibire a SPOGLIATOI (piano terra) ed attività socio – culturali al primo piano (Sala dedicata a Giuliana Turco a servizio della palestra di basket di piazza d’Armi). L’intervento prevede la demolizione e rimozione del fabbricato esistente (già eseguita) e la costruzione in sito di un nuovo corpo di fabbrica bipiano, con struttura portante in c.a. e copertura in legno lamellare. Il complesso garantirà un adeguato grado di resistenza e di affidabilità nei confronti delle azioni sismiche nonché un elevato grado di isolamento termico con bassi consumi energetici di esercizio.

Importo complessivo dell’opera € 614.086,61.

Stato del procedimento: Demolizione della struttura spogliatoi esistente già eseguita. Ad oggi il procedimento è in fase di espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. Tempi previsti per avvio lavori: 90 giorni.

STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE PIAZZA D’ARMI

Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale coperta da adibire attività sociali, ricreative e campo da bocce. La struttura portante del fabbricato sarà di tipo misto, con prevalenza di legno, cemento armato per le fondazioni ed acciaio per alcune pilastrature e per i giunti di forza.

Importo complessivo dell’opera € 161.147,09.

Stato del procedimento: Lavori affidati all’impresa “Aterno Costruzioni S.r.l.” Tempi previsti per la realizzazione dei lavori: settembre 2020.

PISTA PUMP-TRACK PIAZZA D’ARMI

Lavori di realizzazione di verde pubblico attrezzato con attività di Pump Track. La riqualificazione dell’area in oggetto prevede principalmente la realizzazione di una struttura sportiva Pump Track, per ciclismo adatto alle BMX e MTB, inoltre presenta una forma irregolare in pianta. Tale forma è data da tratti lineari, clotoidali e paraboliche. I vari tratti della pista vanno ad innestarsi tra loro in modo da avere una percorrenza infinita.

Importo complessivo dell’opera € 350.000,00.

Stato del procedimento: Espletamento della gara d’appalto in corso.

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA SPORTIVA DI PIAZZA D’ARMI: Lavori di realizzazione di un campo da Street Basket, di un campo da calcetto, di un percorso vita e sistemazioni complementari.

Importo complessivo dell’opera € 545.000,00.

Approvazione Progetto: Progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 1550 del 18/05/2018. L’intervento può essere attuato solo alla fine degli altri interventi per problemi di interferenza in quanto trattasi di opere di finitura e completamento dell’area. Tempi previsti per avvio lavori: entro fine 2020.