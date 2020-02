Approvata all'unanimità mozione per cittadinanza onoraria a Segre

Un bel segnale, un respiro d'aria buona, pulita, che la città prende in un momento particolare, soffocata da un clima inquinato da prese di posizione anti democratiche e, per questo, assai preoccupanti.

Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato all'unanimità la mozione, primo firmatario Paolo Romano (Italia Viva), che impegna l'esecutivo comunale al riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazista di Auschwitz e recentemente finita, suo malgrado, sotto scorta a causa delle minacce ricevute per l'istituzione di una commissione parlamentare contro la recrudescenza dei sentimenti di odio che pervadono il Paese.

Ad illustrare la delibera, in aula, la consigliera straniera Edlira Banushaj, commossa nel ripercorrere le vicende che hanno segnato la vita di Liliana Segre.

"L'Aquila non ha mai avuto paura di condannare la Storia - aveva sottolineato Romano, al momento di depositare la mozione - prove concrete le abbiamo avute già con la riapposizione della prima pietra d'inciampo abruzzese, saggiamente conservata durante i lavori di ricostruzione post sisma dell'edificio antistante, dedicata a Giulio Della Pergola, cittadino aquilano morto ad Aushwitz, o con la ridenominazione del chiassetto della Pinciara in chiassetto degli Ebrei, a testimonianza della comunità ebraica presente in città fin dalla sua fondazione".

Romano aveva confidato che il dibattito in aula consegnasse agli aquilani una discussione franca e condivisa da tutte le forze politiche presenti. Per fortuna così è andata, sebbene vi siano stati momenti di contrapposizione di parte; dunque, la senatrice Segre potrà avere la cittadinanza onoraria di una città che si è già dichiarata contraria all'odio e alle discriminazioni razziali sotto tutte le sue forme.

E davvero se ne sentiva il bisogno, con l'augurio che il voto unanime espresso dal Consiglio stamane, da sinistra a destra, possa scrivere la parola fine su quanto sta accadendo in città negli ultimi giorni.

La mozione prevedeva, altresì, l'istituzione di una Commissione speciale d'inchiesta "per vigilare su fenomeni di odio e intolleranza": su proposta del consigliere di maggioranza Leonardo Scimia (FdI), la questione è stata invece demandata alla terza commissione consiliare 'Politiche sociali'.