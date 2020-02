Consiglio comunale straordinario sullo sviluppo del Gran Sasso, Imprudente: "Lavoriamo alla revisione dei confini di sic e zps"

Oltre quattro ore di Consiglio comunale sullo sviluppo del Gran Sasso, aperto agli interventi del vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, del presidente del Parco nazionale del Gran Sasso, l'avvocato Tommaso Navarra, dell'amministratore unico del Ctgs Dino Pignatelli, di Fausto Tatone dell'associazione Progetto Montagna / Save Gran Sasso, della referente Federalberghi Ada Fiordigigli a nome degli imprenditori e degli operatori della montagna e dell'avvocato Gianluca Museo, delegato di Regione Abruzzo al Collegio nazionale dei maestri di sci. Assenti le associazioni ambientaliste che, a quanto si apprende, non sono state invitate: si tratta di un segnale nient'affatto edificante.

Una assise voluta dal gruppo di Forza Italia, in particolare dal capogruppo Giorgio De Matteis e che, di fatto, ha reso evidente come il progetto di sviluppo del Gran Sasso sia ancora all'anno zero, per responsabilità diffuse che vengono da lontano e che non possono essere imputate solo e soltanto alle amministrazioni comunali, quella passata e quella attuale, sebbene si sia perso tempo, e tanto, ed ora è tempo di provare a rincorrere per mettere le pezze ad una situazione che, ad oggi, non può che dirsi sconfortante.

E' emerso altro, stamane: innanzitutto, la mancata concertazione, in questi anni, tra Comune, Regione, Parco nazionale del Gran Sasso e Comunità del parco; in secondo luogo, una strisciante contrapposizione politica tra forze di maggioranza, con Forza Italia che, di fatto, ha sottolineato come oggi, e non ieri, vi siano gli strumenti adeguati per avviare la progettazione degli interventi per il rilancio economico della montagna, se è vero che, finalmente, si è arrivati all'approvazione del Piano del Parco dentro cui è stato calato il Piano d'Area, e la Lega dall'altra che ha sposato la causa portata avanti negli anni da Progetto Montagna / Save Gran Sasso - e ribadita stamane da Fausto Tatone - per la ridefinizione dei confini di sic, siti d'interesse comunitario, e zps, zone a protezione speciale.

In questo senso, la notizia è che il 28 gennaio scorso il vice presidente della Giunta, Emanuele Imprudente, ha preso carta e penna e inviato una lettera al Ministero dell'Ambiente sottolineando come non ci sia stata la dovuta pubblicizzazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale al momento della definizione dei confini, nel 2004, così come previsto dalla legge; la Regione avrebbe trasmesso al Ministero una nota spiegando di non aver dato seguito alla prescritta pubblicazione ma di aver organizzato sul territorio momenti di consultazione ed assembleari per favorire la richiesta partecipazione delle comunità territoriali. Della nota, però, non c'è più traccia. E per questo, Imprudente ha chiesto al Ministero di aprire un tavolo di confronto e di concertazione per rivedere i confini, a saldo zero, liberando aree già antropizzate e sottoposte a vincolo e mettendo sotto tutela altre zone di pregio.

L'assessore regionale con delega ai Parchi ha lasciato intendere che l'Ente potrebbe andare fino in fondo, impugnando l'attuale definizione dei confini di sic e zps, qualora il Ministero dovesse mostrarsi sordo alle richieste; tuttavia, l'auspicio di Imprudente è che si possa aprire un confronto per addivenire ad una rivisitazione che, comunque, dovrebbe poi essere vagliata e approvata dalla Unione Europea.

Un iter nient'affatto semplice, e tanto meno scontato, che potrebbe durare anni.

E' per questo che De Matteis, e così il consigliere d'opposizione Stefano Albano (Pd), hanno insistito affinché, intanto, si proceda avviando gli investimenti previsti. Tuttavia, e sul punto è tornato proprio Albano, va prima costruita un progetto capace di delineare, fuori dagli steccati ideologici e studi alla mano, con approfondimenti scientifici e analisi di mercato ed economiche qualificate, uno sviluppo possibile, e sostenibile, della nostra montagna, intesa come Gran Sasso e territorio circostante, che passi da un rilancio dei borghi e dalla de-stagionalizzazione dell'offerta che non significa, certo, lasciare indietro lo sci da discesa e l'alpinismo. Anzi.

E' questo che manca, ancora oggi. E' su questo che si deve lavorare, da domani; d'altra parte, le risorse economiche ci sono.

Dunque, a conclusione dei lavori il Consiglio comunale ha approvato un documento - col voto contrario del solo Giustino Masciocco (Articolo 1), il Pd non ha partecipato al voto - che, tra l'altro, impegna il sindaco e la giunta comunale "ad attivare le procedure per la predisposizione dei progetti per le infrastrutture utili per una maggiore fruibilità ai fini turistici e ricettivi dell'area del Gran Sasso, così da avviare le necessarie istruttorie da parte degli Enti preposti per la loro approvazione" e a "promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto con l'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga e gli altri portatori di interesse per la definizione di poche ma chiare norme condivise, tali da rendere il Regolamento del Parco strumento agile di sicuro sostegno allo sviluppo economico e sociale del Gran Sasso".

La mozione riguardante le azioni per lo sviluppo del Gran Sasso era firmata dai capigruppo Lancia (Fdi), De Santis (Lega), D'Angelo (Benvenuto Presente), De Matteis (Fi) ed è stata integrata dagli emendamenti presentati dal gruppo "Il Passo Possibile"; altre modifiche proposte dai gruppi Pd e Italia Viva non sono stati approvati.